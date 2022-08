Letalo je vzletalo iz letališča v Lescah. Do odklopa z njihove frekvence, na kateri je pilot prijavljen v času pristajanja oz. vzletanja, je vse potekalo normalno, so pojasnili na letališču v Lescah. V času letenja se pilot priklopi na frekvenco Kontrole zračnega prometa Slovenije. Pilot je kontroli zračnega prometa javil, da ima težave. Neuradno naj bi imel pilot težave z motorjem, zato se je v danih okoliščinah odločil za pristanek na avtocesti.

Na kraju nenavadnega dogodka so posredovali tudi kranjski poklicni gasilci. Kot nam je povedal poveljnik GARS Kranj Andraž Šifrer, je manjše letalo očitno zgrešilo pristajalno stezo leškega letališča. Ker je bilo prenizko, da bi uspelo priti do nje, se je pilot odločil za zasilni pristanek na avtocesti. Pri izvozu za Brezje je pristal na voznem in odstavnem pasu, nato pa ga je zaneslo v brežino, kjer je na lahko trčil vanjo. Oba, tako pilot, kot potnik v letalu, sta iz njega stopila nepoškodovana. Šlo naj bi za Avstrijca. K sreči letalo ni bilo udeleženo v prometno nesrečo, niti oplazilo ni nobenega od avtomobilov na avtocesti.

Kot je razvidno iz fotorafij, gre za letalo nemške izdelave Aquila A220.

V smeri proti Jesenicam že nastajajo zastoji, promet pa poteka po prehitevalnem pasu, so še sporočili s policije. V letalu sta bili dve osebi, ki pa sta po prvih podatkih ostali nepoškodovani.