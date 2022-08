Skupno je bilo v četrtek hospitaliziranih 274 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je dva manj kot v sredo. Na intenzivnih oddelkih je bilo v četrtek s potrjeno okužbo skupno 17 bolnikov, kar so trije manj kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 22.182 aktivnih primerov okužb, kar je 161 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1473, kar je pet manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 1048, sedem manj kot dan prej.

Potrdil o prejemu drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 še ni

Na NIJZ so pojasnili, da potrdila o prejemu drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 trenutno še niso na voljo, saj EU še ni podala natančnih usmeritev. Ko bodo znane natančne usmeritve in enotna navodila, bodo na voljo tudi potrdila za četrti odmerek, so dodali.

Pri cepljenju s poživitvenim odmerkom izvajalec cepljenja v sistemu eRCO v polju »odmerek« izbere ustrezno zaporedno številko odmerka. Pri tem se upošteva, kateri odmerek cepiva za cepljenje proti covidu-19 po vrsti je oseba prejela ne glede na lastniško ime cepiva, so navedli na NIJZ. Tako je po njihovem pojasnilu zapisano tudi v navodilih, ki so objavljena na spletni strani inštituta.

Posvetovalna skupina NIJZ je cepljenje z drugim poživitvenim oz. s četrtim odmerkom proti covidu-19 posebej priporočila skupinam s tveganjem za težji potek bolezni, tako posebej ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in vsem starejšim od 80 let. Prejem drugega poživitvenega odmerka so priporočili tudi vsem starejšim od 60 let.

Posvetovalna skupina je ob tem cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom omogočila tudi vsem polnoletnim. V skupini so hkrati poudarili, da prejem drugega poživitvenega odmerka mlajšim od 60 let pri zaščiti pred težjim potekom za zdaj ne koristi.

Po podatkih NIJZ je bilo do zdaj z drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 3862 oseb.