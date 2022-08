Da se Boris Johnson res mudi na krajšem zasebnem potovanju v Sloveniji, so potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, kjer so povedali, da njuno srečanje ni predvideno.

Še bolj skrivnostni so bili na Downing Streetu, kjer uradno niso želeli izdati, kje točno bo Johnson, ki se bo 6. septembra dokončno poslovil od svoje funkcije, ta teden počitnikoval. Pa vendar so britanski mediji razkrili, da sta zakonca na zasebnem potovanju v Sloveniji. Kje natanko se mudita, se slovenski mediji sprašujejo že vse od poznega dopoldneva, ko so nekateri med njimi poročali, da sta Johnsonova na Bledu z okolico. A po naših informacijah te navedbe ne držijo. Boris in njegova mlada žena naj bi bila namreč pod budnimi očesi britanskih varnostnikov nastanjena na Jezerskem, kamor ju je z Brnika pospremila tudi ekipa slovenske policije, ki pa ju tam ne varuje.

Ali zakonca uživata gostoljubje Vile Planinka v lasti Marjana Batagelja, nam tamkajšnja zaposlena ni želela izdati, zato pa je bil bolj zgovoren župan Jezerskega Drejc Karničar. »Težko bi bil kdo drug, kot pa Boris Johnson, ki sem ga včeraj v družbi varnostnikov opazil na kolesu. Bil je brez čelade in z razmršenimi lasmi - kot običajno. Ne verjamem, da sem videl koga drugega, kot pa prav britanskega premierja, « nam je zaupal župan. Na vprašanje, kje bi lahko tako pomemben gost bival na Jezerskem, je odgovoril, da težko kje drugje, kot pa v Vili Planinka.

Da je videla "skuštranca", ki je na las podoben Johnsonu, nas je danes obvestila tudi gospa z Bleda, ki je premierja opazila v Bohinju na poti iz Pokljuke. Očitno se je Johnson odločil za aktivnno počitnikovanje na Gorenjskem.

Obisk zakoncev v njuni domovini spremljajo kritike in zgražanje javnosti, saj se je premier v odhajanju na počitnice odpravil v času, ko je britanska centralna banka opozorila na bližajočo se recesijo in zvišala obrestne mere, prav tako Britanci še niso pozabili na divje zabave, ki si jih je njihov 'gospodar' skupaj s prijatelji omislil v svojem razkošnem domovanju na Downing Street v času zapovedanih koronskih omejitev.