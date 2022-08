Gatnik je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, nato pa je slikarsko specialko opravil pri profesorjih Zoranu Didku in Maksimu Sedeju.

Ukvarjal se je s slikarstvom, grafičnim oblikovanjem in ilustracijo. Ilustriral je med drugim knjigi Deček gre za soncem in Majnice, fulaste pesmi. Konec sedemdesetih je pri založbi ŠKUC izdal legendarno knjigo izbranih stripov Magna Purga, ki je prelomno vplivala na takratno, sicer močno jugoslovansko stripovsko sceno. Ilustriral je tudi mnogo pravljic od Hansa Christiana Andersena do domačih Nika Grafenauerja, Toneta Pavčka in Svetlane Makarovič.

Leta 2010 je dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo, leta 2019 pa Nagrado Hinka Smrekarja. x