Viktrt Orban je pred kratkim sprožil ogorčenje zaradi izjav proti ustvarjanju rasno mešanih narodov v nagovoru madžarski manjšini v Romuniji. Njegova sedaj že nekdanja svetovalka Zsuzsa Hegedus je to opredelila kot čisti nacistični govor, vreden Hitlerjevega ministra za propagando Josepha Goebbelsa.

Madžarski premier je junak ameriških desničarjev in z njim se med drugim strinja tudi nekdanji politični strateg bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Bannon, ki bo moral v zapor zaradi zaničevanja kongresa, ker se ni hotel udeležiti zaslišanja v preiskavi napada na ameriški kongres 6. januarja lani.

Orban: Potrebno je manj transvestitov in več Chucka Norrisa

Orban je ameriškim konservativcem pojasnil, kako je Madžarska postala »osamljena zvezda Evrope« in delil svoje recepte za boj proti liberalcem, nezakonitim migrantom, tistim, ki napadajo otroke, in višjim davkom. Zagotovil je, da krščanski politiki ne morejo biti rasisti. Tisti, ki ga imajo za rasista in antisemita, so pač idioti. »Že vidim jutrišnje naslove. Skrajno desni evropski rasistični in antisemitski samodržec, Putinov trojanski konj, je imel govor na konservativni konferenci,« se je Orban preizkusil v vlogi vedeževalca.

Med govorom se je obregnil ob rojaka Georgea Sorosa, pa nekdanjega temnopoltega predsednika ZDA Baracka Obamo, vse globaliste na splošno in na veselje prisotnih ob demokratsko stranko ZDA, ki zagovarja pravice temnopoltih, homoseksualcev, žensk in manjšin. Velik aplavz si je prislužil, ko je bral madžarsko ustavno opredelitev poroke kot zveze med moškim in žensko, poskusil pa se je tudi v vlogi komika, ko je dejal, da je potrebno manj transvestitov in več Chucka Norrisa.

Obiskal je tudi Trumpa

Orban je pred nastopom na konferenci CPAC romal do Donalda Trumpa v njegov golf klub v Bedminstru v New Jerseyju, kjer je nekdanji predsednik pokopal svojo prvo ženo Ivano. Opredelitev golf kluba kot pokopališča Trumpu prinaša krepke davčne olajšave.

»Le malo ljudi danes ve, kaj se dogaja, kot ve moj prijatelj Orban,« je tvitnil Trump preko tiskovnega predstavnika njegove zbiralnice denarja - odbora za politično akcijo Rešimo Ameriko - Taylorja Budowicha. Trump namreč nima dostopa do Twitterja, ker je spodbujal k napadu na kongres. Madžarski zunanji minister Peter Szijarto pa je tvitnil, da odnosi med ZDA in Madžarsko niso bili nikoli boljši, kot so bili v času, ko je bil Trump predsednik. Izrazil je upanje, da bo spet predsednik.

»Moramo vzeti nazaj ustanove v Washingtonu in Bruslju. Moramo uskladiti gibanje naših enot, ker se soočamo z istimi izzivi. Imate dve leti, da se pripravite« je ameriškim desničarjem z mislijo na predsedniške volitve 2022 povedal Orban. Trump namiguje, da bo ponovno kandidiral za predsednika, kar mu lahko morda prepreči kazenski pregon zaradi spodbujanja k uporu proti državi. Trump bo imel nastop na konferenci CPAC v soboto.