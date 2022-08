Liz Cheney je ena od maloštevilnih republikancev v kongresu, ki se upajo javno zoperstaviti Donaldu Trumpu. Ob pamet ga je spravila s tem, da je postala podpredsednica odbora, ki preiskuje napad njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja lani in se javno zavzema za njegov kazenski pregon. Trump jo zmerja ob vsaki priložnosti.

Dick Cheney, ki je bil med glavnimi pobudniki vojne ZDA proti Iraku, v oglasu trdi, da je njegova hči, ki se bori za politično preživetje, neustrašna. Cheneyjeva mora novembra letos pred volivce za nov dveletni mandat v zveznem predstavniškem domu, še prej pa se mora na strankarskih volitvah soočiti z republikansko izzivalko Harriet Hageman, ki jo podpira Trump in ki v anketah močno vodi.

»Trump je največja grožnja republiki«

Nekdanji ameriški podpredsednik se ji je odločil priskočiti na pomoč in skuša z oglasom najti republikance v Wyomingu, ki niso povsem pod Trumpovim vplivom. »V 246-letni zgodovini naše države še ni bilo posameznika, ki bi bil večja grožnja republiki, kot je Donald Trump. Skušal je ukrasti zadnje volitve z lažmi in nasiljem, da bi se obdržal na oblasti, potem ko so ga volivci zavrnili,« v oglasu trdi Cheney.

Wyoming je zaradi majhnega števila prebivalcev upravičen le do enega sedeža v zveznem predstavniškem domu, strankarske volitve pa bodo čez dober teden. »Trump je strahopetec. Pravi moški ne bi lagal svojim podpornikom. Izgubil je volitve in to na veliko. To vem jaz, to ve on in mislim, da globoko v sebi to ve tudi večina republikancev,« pravi Cheney.

Liz Cheney se zaveda, da jo lahko kljubovanje Trumpu stane novega mandata v predstavniškem domu, vendar pa je nedavno na televiziji Fox News zatrdila, da je to ne skrbi. »Če moram izbirati med ustavo in svojo politično kariero, bom vedno raje izbrala ustavo,« je dejala.