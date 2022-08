Agencija za energijo je 11. julija s sprožitvijo prve faze načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom opozorila javnost, zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi s tem energentom. Vse odjemalce zemeljskega plina je zato preventivno pozvala k racionalni rabi.

Kot so zdaj v objavi na svoji spletni strani spomnili v agenciji, se EU po navedbah Evropske komisije sooča s tveganjem nadaljnjih prekinitev dobave plina iz Rusije. »Tveganje in stroške za Evropo v primeru nadaljnjih motenj oskrbe ali popolne prekinitve dobave lahko s prostovoljnim znižanjem porabe v naslednjih mesecih zmanjšamo ter tako okrepimo evropsko energetsko odpornost,« so navedli v agenciji.

Svet EU je zato prejšnji teden sprejel uredbo o usklajenih ukrepih za zmanjšano porabo plina v obdobju od 1. avgusta do 31. marca 2023 za 15 odstotkov glede na porabo zadnjih petih let. V Bruslju so ob tem pojasnili, da bo EU tudi v primeru uporabe vseh izjem v okviru dogovora o zmanjšanju porabe plina varno preživela povprečno zimo. Da v Sloveniji to zimo ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom, je prejšnji teden zagotovil tudi minister za infrastrukturo Bojan Kumer in dodal, da bi morali iti veliko stvari narobe, da bi prišlo do motenj pri oskrbi s plinom.

Agencija za energijo v luči evropskega dogovora za zmanjšanje porabe plina poziva odjemalce k razmisleku in iskanju rešitev za nadomeščanje plina z drugimi energenti ter varčevanju z energijo.

Načrt za izredne razmere

Obveščanje agencije za energijo sicer predvideva slovenski akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki je začel veljati poleti 2020. Po vzoru tovrstnih protokolov iz drugih članic EU predvideva tristopenjsko ukrepanje.

Prva stopnja predvideva preverjanje količin, obveščanje odjemalcev o možnih prekinitvah dobav in poziv industriji k bolj racionalni rabi plina.

Na drugi stopnji dobavitelji pozovejo pogodbene odjemalce, ki to lahko storijo, k prostovoljnim prekinitvam dobav plina. Velike odjemalce pozovejo k zmanjšanju porabe na minimum. Industrijskim odjemalcem in proizvajalcem elektrike, ki imajo to možnost, priporočijo prehod na nadomestni energent.

Na tretji stopnji, ki velja za izredne razmere, pa dobavitelji prekinejo tiste pogodbe, ki jih je mogoče prekiniti, industriji in proizvajalcem elektrike pa zaukažejo prehod na nadomestni energent. Ob tem pride do omejevanja dobav plina.