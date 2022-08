»Ob neupoštevanju resne zaskrbljenosti Kitajske in njenega odločnega nasprotovanja je Nancy Pelosi vztrajala pri obisku kitajske regije Tajvan. To predstavlja grobo vmešavanje v kitajske notranje zadeve,« je danes v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo.

»To dejanje resno spodkopava kitajsko suverenost in ozemeljsko celovitost, tepta načelo ene Kitajske ter ogroža mir in stabilnost v Tajvanski ožini. Kot odgovor na hudo provokacijo se je Kitajska odločila sprejeti sankcije proti Pelosijevi in njenim ožjim družinskim članom v skladu z ustreznimi zakoni Ljudske republike Kitajske,« so še zapisali.

Kitajska nadaljuje z vojaškimi vajami v bližini Tajvana

Tajvansko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je več kitajskih ladij in letal med izvajanjem vojaških manevrov prečkalo sredinsko črto vzdolž Tajvanske ožine. To je neuradna, toda splošno sprejeta meja, ki ločuje Tajvan in Kitajsko. Ta je z obsežnimi vojaškimi vajami začela v četrtek, v odziv na obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu.

Tajvansko ministrstvo je kitajsko prečkanje sredinske črte označilo za hudo »provokacijo«, čemur je pritrdila tudi predsednica Tsai Ing-wen, ki je v četrtek kitajske vojaške vaje ob Tajvanu označila za neodgovorne - »ne le do Tajvana, temveč tudi do mednarodne skupnosti«. Predsednica Tsai je v video nagovoru od Pekinga zahtevala »racionalnost in zadržanost« ter dejala, da Tajvan ne bo zaostroval napetosti s Kitajsko, vendar je ob tem poudarila, da bo otok branil svojo suverenost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obsodbe kitajskih manevrov

Kritično se je odzval tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki je ob srečanju zunanjih ministrov Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) znova obsodil kitajske vojaške vaje in dejal, da »takšna provokativna dejanja pomenijo znatno stopnjevanje napetosti«. Podobno se je odzvala tudi avstralska zunanja ministrica Penny Wong, ki je danes dejala, da gre za »nesorazmerne in destabilizirajoče« poteze.

Srečanja zunanjih ministrov Asean v kamboški prestolnici Phnom Penh se udeležuje tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je danes pozval vse strani, vpletene v dogajanje v Tajvanski ožini, naj se izognejo zaostrovanju razmer, ki bi lahko povzročilo »resnejše probleme«.

Kitajska medtem odločno zavrača kritike. Potem ko je Japonska v okviru skupine sedmih vodilnih industrijskih držav (G7) kritizirala kitajske vojaške vaje ob Tajvanu, je pekinško zunanje ministrstvo danes na pogovor poklicalo japonskega veleposlanika. Dan prej so bili na pogovor pozvani tudi veleposlaniki preostalih držav G7 in predstavniki EU.

Skupina G7 je svojo zaskrbljenost izrazila v izjavi svojih zunanjih ministrov, ki so poudarili, da ni razloga, da bi Kitajska obisk visoke politične predstavnice ZDA na Tajvanu uporabila kot »izgovor za agresivne vojaške dejavnosti«.