V slovenskih gorah je umrl še en alpinist. Nekaj pred sedmo uro zjutraj se je smrtno ponesrečil v severni steni gore Špik. Reševalci GRS Kranjska Gora in dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik so ga skupaj z nepoškodovanim soplezalcem s helikopterjem odpeljali v dolino, navajajo v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Špik je 2472 metra visoka gora, ki se nahaja v osrčju Martuljške skupine gora.

To je sicer letos že dvajseta smrtna žrtev gorskih nesreč, kaže statistika Gorske reševalne zveze Slovenije.