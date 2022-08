Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. V soboto se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, kakšna pa lahko na severu nastane že dopoldne. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 25 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes sredi dneva in popoldne bo v notranjosti Slovenije in na Primorskem velika toplotna obremenitev. Za Primorsko velja enako tudi v soboto. Tam je sicer razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V nedeljo bo delno jasno. Na Primorskem bo ob burji še vroče, drugod bo vročina popustila. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno in povečini suho, pihala bo burja. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.

Vremenska slika: Nad Alpami in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Prek zahodne Evrope pa se proti vzhodu počasi pomika hladna fronta. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad nami danes še zadržuje zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče. Popoldne in zvečer bodo na zahodu avstrijske Koroške in v Karnijskih Alpah krajevne nevihte. V soboto bo v krajih zahodno in severno od nas spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Drugod bo delno jasno, ob severnem Jadranu bo zapihala šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja.

Biovreme: V petek bo vremenski vpliv na počutje večine ljudi ugoden, jutri pa bo vpliv vremena obremenilen. Na Primorskem bo danes in soboto, po nižinah v notranjosti Slovenije pa predvsem v petek, sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.