Starša ubitega šestletnika sta zahtevala 150 milijonov dolarjev odškodnine, kar se ni uresničilo, vendar pa mora provokator in teoretik zarot vseeno prvič doslej odgovarjati za svoje laži, ki jih ni malo. Porota se mora še odločiti, ali mu bo naložila še kazensko odškodnino.

Jonesovi odvetniki so sodišču predlagali, da izreče osem dolarjev odškodnine in to potem, ko so jih skupaj z Jonesom ujeli na laži. Ta je namreč trdil, da ne pošilja sporočil ali elektronske pošte, njegovi odvetniki pa so po nesreči odvetnikom tožnikov poslali več tisoč elektronskih sporočil Jonesa, zaradi česar bi ga morala še doleteti kazen za krivo pričanje oziroma laganje pod prisego.

To ni ne prva ne zadnja sodba, ki je doletela Jonesa zaradi lažnih trditev. V Austinu ga čaka še eno sojenje, sodnik v Connecticutu pa ga je že razglasil za krivega v podobni tožbi.

Jones se je 4,1 milijona dolarjev odmerjene odškodnine veselil in jo razglasil za zmago. »Priznal sem, da nisem imel prav, da je bila napaka, da sem sledil dezinformacijam, vendar ne namerno. Opravičil sem se družinam in porota je to sprejela. Kar sem naredil družinam, je bilo narobe, vendar tega nisem naredil namerno,« je sporočil Jones, ki je deset let povsem zavestno trdil, da je bil pokol 20 otrok v Newtownu izmišljotina levičarskih nasprotnikov orožja, starši pobitih pa da so plačani igralci.

Jones je v sredo pod težo dokazov prvič javno priznal, da je bil pokol na osnovni šoli Sandy Hook resničen in da ne gre za propagando nasprotnikov orožja. Med sojenjem je verbalno napadal sodnico, poroto in starše, na navzkrižnem zaslišanju pa ga je odvetnik staršev večkrat ujel na laži. Jones še vedno vztraja, da gre za svobodo govora.

Starša ubitega otroka sta medtem poroti razlagala, kako se je njuno življenje spremenilo v pekel najprej zaradi smrti otroka nato pa zaradi Jonesa, ki je s svojimi lažmi spodbudil nestrpneže, da so jima grozili z nasiljem in ju zmerjali.