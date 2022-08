V ZDA se je doslej z opičjimi kozami okužilo 7100 ljudi, z novim koronavirusom pa 92 milijonov. Odločitev zvezne vlade bo omogočila lažje črpanje proračunskih in drugih sredstev v boju proti tej bolezni ter napotitev dodatnega zdravstvenega osebja.

Vlada demokratskega predsednika Josepha Bidna se je za ukrep odločila, potem ko so nanjo deževale kritike, da ni zagotovila dovolj cepiva proti opičjim kozam, ki se širijo predvsem v večjih mestih.

Bela hiša trdi, da je na voljo 1,1 milijona odmerkov cepiva, na teden pa lahko opravijo do 80.000 testiranj. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da se lahko z opičjimi kozami okužijo vsi, vendar pa so med okuženimi predvsem homoseksualci.

Po koronavirusu in opičjih kozah v New Yorku sedaj svarijo pred otroško paralizo, ki bi morala biti zaradi splošnega cepljenja že izkoreninjena. Za zdaj so virus odkrili le v odpadnih vodah v okrožjih severno od mesta New York, zbolel pa je moški v okrožju Rockland.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izbruh opičjih koz 23. julija razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so sicer zabeležili v Zahodni Evropi.