Ujel tatu torbe

V tej rubriki povprečno objavljamo več negativnih kot pozitivnih zgodb, a tokrat je čas prav za eno takšno. Pripetila se je v Izoli, kjer je moški sredi belega dne 65-letni Ljubljančanki strgal torbo z rame in pobegnil. Če je večina tam prisotnih v šoku obstala, se je na srečo v pregon aktivno vključil 60-letni moški iz Logatca. Stekel je za nepridipravom, 36-letnim državljanom Češke, ga ujel, mu uspel iztrgati torbo iz rok in jo vrnil gospe. Obenem je policistom z opisom moškega tako pomagal, da so Čeha kmalu izsledili nedaleč stran. Zahvali policistom občanu, ki je hitro in odgovorno priskočil na pomoč, pomagal pa tudi pri prijetju storilca, se pridružujemo tudi sami. Želimo si le še več takih zgodb in več takih junakov.

Ni ji vrnila 'drobiža'

Kranjski policisti, na spletnih družbenih omrežjih znani tudi kot odlični opisovalci svojih neobičajnih intervencij, so imeli pester teden. Med drugim so najprej obiskali starejšo gospo, ki se ji je pripetil neljub dogodek. Pri njej se je namreč oglasila neznana ženska in jo prosjačila za denar. Dobra po srcu, ji je izročila bankovec za 50 evrov in mislila, da si bo obiskovalka v žep pospravila le petaka, razliko pa ji vrnila. V slogu 'jok, brate, odpade' ženska tega seveda ni storila, ampak je odšla z vsemi 50 evri. Policisti svetujejo previdnost pri stikih z neznanci ter skrbno varovanje svoje lastnine, mi pa, naj naslednjič raje plača s kartico. Dan ali dva kasneje so v Kranju naleteli na še en nenavaden primer in sicer poškodbo moškega pri vožnji s kočijo. S te je namreč odpadel vijak, konja sta se snela z vprege, on pa je padel na trda tla.

Z ukradenim avtom kradel bencin

Z zanimivim primerom so se sredi tedna ubadali slatinski in šmarski policisti, ki so obravnavali 24-letnega voznika avta. Moški je storil celo paleto prekrškov in kaznivih dejanj, med drugim je na bližnjem mejnem prehodu najprej zapeljal čez mejno črto in to z avtom, ki ga je pred tem ukradel na Jesenicah. Povprečen državljan bi si mislil, da bo tat prav zaradi tega pri vožnji in dejanjih pazljivejši, saj noče pritegniti pozornosti (policije). Povprečen državljan bi se motil. Mladenič je namreč tisti isti dan na bencinski črpalki v ukraden avto natočil bencin in pobegnil, ne da bi zanj plačal. Avto so mu zasegli. To pa še ni vse, brez česar je ostal. Hitri test je namreč pokazal na prisotnost prepovedanih drog v njegovem organizmu, obenem pa so mu jih nekaj tudi našli in vzeli. Zaradi tatvin bodo zoper njega podali kazensko ovadbo, zaradi več prekrškov pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog in plačilni nalog.

Pobegnil 'skozi' školjko

Tisti, ki so za rešetkami, bi za svobodo storili marsikaj. Tudi plazili se po (človeškem) blatu. Pred dnevi je 25-letni moški v priporu na policijski postaji v razvpitem bruseljskem Molenbeku ubral prav posebno pot. S stene je namreč odtrgal straniščno školjko ter se skozi luknjo v velikosti lista papirja izvil na prostost. Po poročanju lokalnih medijev je najprej pristal v podzemnih hodnikih policijske postaje, nato pa se skozi okno splazil na ulico. Varnostne kamere v času pobega baje niso delale. Mladenič je bil stari znanec policije, očitno namazan z vsemi žavbami, obravnavali naj bi ga zaradi mamil in napada na uradno osebo. Tik pred pobegom je bil na pogojnem izpustu iz zapora, a je pogoje kršil, zato se je znova znašel za rešetkami. A se jih je že po nekaj urah uspel rešiti.

Drogo tihotapil v kebabih

Da župniki le želijo pomagati ljudem, pri čemer ne diskriminirajo med dobrimi in slabimi, kaže današnja zadnja zgodba, ki prihaja iz nemškega Heinsberga. Pravosodni policisti so namreč ob obisku katoliškega duhovnika v zaporu za mlade sredi julija letos med rutinskim pregledom pri njem odkrili nekaj, česar ne bi pričakovali. S seboj je imel kebabe za trinajst jetnikov, s katerimi je sodeloval v neki skupini. Problem je bil v tem, ker v petih kebabih ni bilo ne mesa ne zelenjave, ampak droge in mobilni telefoni. Našli so skupno 153 gramov hašiša ter nekaj mobilnih telefonov s polnilci vred. Duhovnika so aretirali.