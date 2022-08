Hude prometne nesreče na hrvaški avtocesti A1 pri razcepu Novigrad na Dobri je osumljen Slovenec. Po navedbah namestnika okrožnega državnega tožilca Bruna Kolakovića bo zoper njega vložena kazenska ovadba zaradi povzročitve nesreče iz malomarnosti, in sicer nesreče s smrtnimi žrtvami in veliko materialno škodo, piše hrvaška tiskovna agencija Hina. Življenje je izgubil 46-letni Slovak, še sedem ljudi je bilo lažje poškodovanih.

»Po prvih informacijah je vzrok nesreče nepravilna menjava voznega pasu, a moramo, tako kot je to običajno v primerih nesreč, počakati še na rezultate alkotesta,« je bila jasen Kolaković. Sledila bo obdukcija trupla pokojnega.

Nesreča se je pripetila včeraj nekaj pred enajsto uro dopoldne, trčila so vozila s slovenskimi, srbskimi in slovaškimi registrskimi tablicami, poročajo hrvaški mediji. Sodeč po fotografijah s kraja nesreče je dva od avtomobilov odbilo na varovalno ograjo, kjer sta obtičala. Avtocesta je bila v smeri Zagreba popolnoma zaprta kar tri ure, šele eno uro kasneje so odprli enega od voznih pasov.