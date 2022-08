Včeraj so se začela vzdrževalna dela v predoru pod Ljubljanskim gradom. Med drugim bodo prebarvali stene predora do višine 4,25 metra. Najprej bodo izvedli pripravljalna dela, odklop elektrike, zaščito električnih omaric in senzorjev, ter nato čiščenje. V ponedeljek bodo začeli barvati. Pričakujejo, da bodo dela v predoru končana do prihodnjega petka. Obvozi so urejeni in označeni na obeh straneh predora. Avtobusi bodo vozili po Roški cesti in ustavljali na vseh obstoječih postajališčih obvozne trase. Za linijo številka 2 so začasno ukinjena postajališča Krekov trg, Lutkovno gledališče, Poljanska in Ambrožev trg.

Predor pod Ljubljanskim gradom je bil zgrajen leta 1959, graditelji pa so bili zaradi njegovega 7,5 metra širokega vozišča takrat prepričani, da bo Ljubljano za vse večne čase rešil prometnih zamaškov. Do danes je doživel dve večji prenovi, prvo leta 1978 in drugo leta 2009, ki jo je odredil gradbeni inšpektor.