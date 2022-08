Trener Maribora Radovan Karanović se je v skladu z napovedmi odločil za ofenzivno postavitev z Baturino in Vipotnikom v napadu ter Repasom z veliko ofenzivnimi nalogami. Ob podpori 7000 gledalcev (HJK je imel štiri zveste navijače) je Maribor v skladu s taktičnim načrtom, ki je bila velika posest žoge, prevzel prevlado na igrišču. Ob pobudi, agresivnosti in veliki želji je v prvem polčasu manjkal le zadetek. Helsinki, ki so zaradi odsotnosti številnih igralcev igrali dejansko z drugo postavo, so se spretno in srčno branili. Pri Mariboru sta izstopala Antolin, ki je v 15. in 16. minuti sprožil dva močna strela z razdalje, ter Repas, ki je močno streljal iz obrata v 21. minuti, a se je izkazal vratar gostov Hazard s Severne Irske, ki kot posojeni igralec škotskega Celtica brani na Finskem. Najbližje golu je bil prodorni Brnić, ki je v 44. minuti stresel prečko.

Helsinki so redko prišli pred mariborski gol, a ko so to naredili, je bila obramba gostiteljev na težkih preizkušnjah. Če so bili Finci v prvem polčasu ob dveh priložnostih premalo natančni pred mariborskim golom, so drugi polčas odprli z akcijo v brazilskem slogu za senzacionalno vodstvo z 1:0. Hostikka je bil spretni podajalec s peto, Browne s Papue Nove Gvineje, ki je izigral naivnega Sikoška, pa je žogo ob neodločnih mariborskih branilcih poslal v mrežo za vodstvo. Maribor je bil po golu v popolnem šoku, v igri ni imel pravih idej in žvižgi so bili vse pogostejši. Za nameček je Karanović predolgo čakal z menjavami, medtem ko je njegov tekmec Koskela igro poživil z dvema svežima igralcema že med odmorom. Helsinki, ki so pokazali tudi veliko hitrosti in tehničnega znanja, so v 64. minuti povedli z 2:0, ko je po lepi akciji predložek v mrežo porinil Srb Radulović.

Za Maribor so igrali: Bergsen, Žinič (od 76. Laušić), Mitrović, Watson, Sikošek, Repas, Vidaković (od 76. Šoštarič Karić), Vipotnik, Antolin (od 87. Božičković), Brnić (od 65. Božić), Baturina. Povratna tekma bo v četrtek ob 18. uri v Helsinkih na igrišču z umetno travo. x