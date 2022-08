Dvakratna olimpijska košarkarska prvakinja z reprezentanco ZDA in zmagovalka severnoameriške lige WNBA je 17. februarja doživela šok na moskovskem letališču, ko so jo aretirali zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. Pri košarkarici Phoenixa Mercuryja v ameriški ženski košarkarski ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga naj bi v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja. Brittney Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in v isti sapi poudarila, da ni hotela kršiti ruskih zakonov. »V naglici pri pakiranju so se vstavki za elektronsko cigareto z vsebnostjo konopljinega olja po pomoti znašli v moji prtljagi,« je dejala. Njeni odvetniki so že sporočili, da se bodo zoper odločitev pritožili.