Ker bo letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju od 21. novembra do 18. decembra, bodo v tudi v najmočnejših petih ligah v Evropi klubske sezone začeli prej kot običajno. Ta konec tedna se bodo začela državna prvenstva v Angliji, Nemčiji in Franciji, prihodnji teden pa še v Španiji in Italiji.

Anglija: Ronaldo le na klopi za rezerve

Angleška liga, ki ima sloves največje, najbogatejše in najzahtevnejše, je imela lep uvod s stotim superpokalom, v katerem sta se pomerili z naskokom najboljši ekipi v zadnjih letih in glavna favorita na naslov prvaka. Liverpool je z zmago s 3:1 proti Manchester Cityju osvojil prvo lovoriko v sezoni, trener Jürgen Klopp pa še zadnjo lovoriko, ki mu je manjkala od prihoda v Anglijo. Osvojitev superpokala ni nobeno zagotovilo za naslov prvaka. V zadnjih 11 letih je to uspelo le eni ekipi, Manchester Cityju leta 2018.

Največ oči bo v Angliji uprtih v 22-letnega norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda, ki je iz Borussie Dortmund prestopil v Manchester City. Po mnenju strokovnjakov je takšen napadalec še edini, ki je manjkal v mozaiku trenerskega perfekcionista Pepa Guardiola. Na tekmi superpokala se še ni proslavil, saj je zapravljal priložnosti, a ni dvoma, da bo najboljši ekipi na svetu prinesel dodano vrednost. »Od Haalanda pričakujemo zelo veliko. Mi ne bomo spreminjali svojega pristopa in načina igre. Prepričan sem, da je Erling igralec, ki se bo znal prilagoditi. Morda bo postal še bolj nevaren, kot je bil doslej,« razmišlja Pep Guardiola, ki ima letos najboljšo ekipo, odkar je v Manchester Cityju. Liverpool je izgubil Sadia Maneja, ki je odšel v Bayern, a na tekmi superpokala ga je odlično nadomestil Urugvajec Darwin Nunez.

Močnejši kot v minuli sezoni bo Chelsea, tudi Tottenham je zadržal vse adute. Arsenal, ki je ostal brez lige prvakov, verjame, da bo s prenovljeno zasedbo konkurenčen najboljšim. Manchester United je že nekaj let daleč od stare slave. Veliko je ugibanj o statusu Cristiana Ronalda. Potem ko je Portugalec – baje zaradi družinskih razlogov – izpustil prvi del priprav s turnejo po Bangkoku in Avstraliji, ga trener Erik ten Hag na začetku sezone vidi kot le jokerja s klopi. Argument trenerja je, da še ni dovolj pripravljen. Vsi z zanimanjem pričakujejo, kako bo 37-letni Ronaldo sprejel takšno vlogo, saj je na zadnji pripravljalni tekmi z Rayom Vallecanom zapustil stadion takoj, ko je bil zamenjan po prvem polčasu. Novi trener Ten Hag je kot zagovornik reda, dela in discipline uvedel stroga pravila obnašanja: niti kapljice alkohola v delovnem tednu, redno tehtanje in kazni za prekomerno težo, hrano lahko pripravljajo le klubski kuharji (osebni niso dovoljeni), prepoved uporabe mobitelov med skupnimi obedi, kazen za zamujanje na treninge ...

Ker prestopni rok še traja, bo v zasedbah prišlo še do sprememb. Za nekatere igralce so se vnele prave vojne med angleškimi klubi, ki imajo v primerjavi z večino ostalih v Evropi skoraj neomejene vire denarja za nakupe. V premier ligi v klubih ne bo niti enega slovenskega igralca.

Nemčija: Za Bayern obdobje brez Lewandowskega

Serijski nemški prvak Bayern začenja obdobje brez Roberta Lewandowskega, ki je po pravi sagi in ob kopici ostrih besed za 45 milijonov evrov odšel v Barcelono. Bavarci so tudi brez poljskega golgeterja začeli zmagovito, saj so v superpokalu s 5:3 premagali Leipzig, za katerega igra tudi edini Slovenec v bundesligi Kevin Kampl. »Bayern brez Lewandowskega je kot oktoberfest z le brezalkoholnim pivom,« je bil eden izmed komentarjev po odhodu Poljaka v Španijo. Na prvi tekmi sezone se odsotnost Lewandowskega, ki je v osmih sezonah za Bayern dosegel 344 golov, sploh ni poznala. Med strelce proti Leipzigu se je vpisalo pet različnih igralcev, med katerimi je bila tudi najbolj zveneča okrepitev Senegalec Sadio Mane, najboljši nogometaš Afrike.

Kot vse kaže, bo Bayern znova brez konkurence in enajsti zaporedni naslov prvaka je samoumeven. »Imamo odlično ekipo. Vsak nas bo želel premagati, mi pa bi radi osvojili kakšno lovoriko več kot v lanski sezoni,« je dejal direktor kluba Oliver Kahn, kar pomeni, da želijo osvojiti ligo prvakov in nemški pokal. Borussia Dortmund je izgubila prvega zvezdnika Haalanda in kot zamenjavo iz Ajaxa pripeljala Sebastiena Hallerja, a pri reprezentantu Senegala so odkrili maligni tumor na modih in obiskuje kemoterapije.

Francija: 600 milijonov evrov razlike med prvim in drugim

V Franciji je edini favorit PSG, kar je potrdil z zmago v superpokalu v Tel Avivu, kjer so premagali Nantes s 4:0. PSG, ki ima novega trenerja Christopha Galtierja, je v svojih vrstah zadržal Kyliana Mbappeja, ki v Tel Avivu ni igral. Na začetku sezone sta dobro strelsko formo pokazala Lionel Messi in Neymar ter tekmecem v domovini poslala sporočilo, da nimajo možnosti za osvojitev naslova prvaka. Kakšen je razkorak v Franciji med PSG in ostalimi klubi, je razvidno iz vrednosti igralcev. PSG je ocenjen na 933 milijonov evrov, na drugem mestu je Monaco s 337 milijoni evrov. V Parizu nekaj velja le zmaga v ligi prvakov, zato je moral oditi trener Mauricio Pochettino, ki pa izgube službe ni prenesel najbolje: »Liverpool in Manchester City sta osredotočena na dolgoročne projekte in dasta trenerju priložnost. Mi smo v osmini finala izgubili z Realom, tudi City je izgubil z njim, vendar so tam teden dni kasneje kupili Haalanda in trenerju dali priložnost. City verjame Guardioli, ki je tam že sedem let, medtem ko morate v PSG takoj po prihodu osvojiti ligo prvakov.« V Franciji, kjer bodo letos izpadla štiri moštva, bosta izmed Slovencev igrala Miha Blažič (Angers) in Denis Petrić (Nantes).