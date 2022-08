Čeprav se v svetu umetnosti prej »prodaja« ponaredke za originale kot obratno, se kdaj zgodi tudi to. V začetku meseca je neimenovani moški, sicer 65-letni državljan Mehike, iz Švice priletel na letališče na Ibizi, kjer so mu na carini zasegli neprijavljeno skico Pabla Picassa. Moški se je izgovarjal, da gre za ponaredek brez prave vrednosti, in carinikom pokazal na roko napisan račun za okoli 1500 evrov. A ko so se zakopali globlje v njegovo prtljago, so v njem našli račun galerije v Zürichu za okoli 450.000 evrov. Da gre za pristno umetniško delo enega najslavnejših slikarjev na svetu, je potrdila tudi prva strokovna analiza skice. Šlo naj bi za delo Trois personnages iz leta 1966.

Cariniki in policisti bi Mehičana morebiti spregledali in ga spustili v državo brez dodatnega pregleda, če jih ne bi na »sumljivega« potnika opozorili švicarski kolegi. Ker vrednost umetnine presega 150.000 evrov, bi jo moral možakar na carini priglasiti, a ker tega ni storil, so ga policisti prijeli zaradi suma tihotapljenja. V nadaljevanju preiskave bodo pristnost umetnine ocenili strokovnjaki za dela Pabla Picassa. Ta naj bi v izjemno plodoviti karieri ustvaril približno 50.000 del – slik, risb, tiskovin, skic, kipov, tapiserij in keramik. Za med gredo številne njegove risbe in skice. Leta 2017 so na dražbi v New Yorku risbo Le Viol, ustvarjeno s črnilom, prodali za okoli 8,5 milijona evrov.