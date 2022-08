Multimedijska razstava o Mozartu

V središču Dunaja pa bodo 8. septembra odprli multimedijsko razstavo, posvečeno avstrijskemu skladatelju Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Razstava Mozartov mit (Mythos Mozart) na 1500 kvadratnih metrih bo na ogled v Kleines Kaiserhaus, kjer je skladatelj napisal Čarobno piščal in Rekviem. S pomočjo »50 posebnih projektorjev, ducat velikih zaslonov, približno 200 zvočnikov in inovativnega sistema akustike« bodo predstavljeni skladateljevo življenje, razmišljanje in glasba. V prvi sobi bo njegov Requiem ponazorjen s 1500 svečami in senčnimi projekcijami, za zadnjo sobo, ki so jo poimenovali Mozart Forever, pa je novomedijski umetnik Refik Anadol s pomočjo umetne inteligence ustvaril »fantastične digitalne vizualne svetove.« sta