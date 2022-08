Človek ostane brez besed, še posebno ko se spomni, da smo pravico do vode zapisali v ustavo, temeljni dokument našega naroda. A ta očitno v mestu, kjer kranjska klobasa stane 22 evrov in kjer nekoč najboljša kuharica sveta v svoji trgovini prodaja pršut za 75 evrov za kilogram, ne velja nič. Očitno so gostinci in trgovci postali sovražniki Slovencev in treba se bo vprašati, ali si res želimo hoditi v sumljive prehranske lokale, kjer goste lupijo tudi na straniščih. Morda pa bi jih lahko, dokler tudi uporabe stranišč ne zapišemo v ustavo, začeli bojkotirati. V uredništvu rubrike smo prepričani, da bi gostom potem tudi takšne verige dovolile uporabljati sanitarije.