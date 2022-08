Konec tolminske festivalske dobe?

Občina Tolmin je festivalom, ki so jo postavili na zemljevid sveta, postavila meje. Na sotočju Tolminke in Soče si želi bolj trajnostnega sobivanja med domačini, obiskovalci in organizatorji festivalov. Mnenja Tolmincev glede tega so deljena, prepričani pa so, da festivali ne bodo kar tako izumrli.