Države, ki se podredijo EU, imajo od tega koristi. Recimo dostop do denarja, ki ga države nečlanice nimajo. Ta denar sicer milostno deli evropska birokracija po željah in v skladu z interesi kapitalskih centrov. A če je država izbrana, lahko dobi kar precej denarja za najrazličnejše projekte, ki jih brez evropskih sredstev ne bi mogla realizirati. Kar je pogosto dobro tudi za prebivalce te države. In še bolje za politične elite posameznih držav. Če namreč neoneokolonialni politični eliti uspe uresničiti projekte, ki koristijo državljanom, to okrepi njen ugled in moč. Zato je logično, da tako rekoč vse politične elite – tudi hrvaška – rinejo v EU na vseh področjih, kjer se Uniji še niso priključile.

Tako je tudi na Hrvaškem. Ceno za uvedbo evra državljani že plačujejo. In jo še bodo. Plačevali pa jo bomo tudi tisti, ki na Hrvaškem dopustujemo. Pravzaprav jo že plačujemo. Nočem niti pomisliti, kakšne bodo cene na Hrvaškem naslednje leto. In koliko počitnic – če sploh! – si bomo na Hrvaškem še lahko privoščili. Nedržavljani Hrvaške ne bomo deležni bombončkov. Evropski birokrati nam jih delijo v naših državah. Nam torej v Sloveniji. Čemur slovenska politična elita seveda naseda. Državljani pa tudi. x Večer