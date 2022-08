Sedanji predsedniški kandidati so v preteklosti opravljali dobro plačane službe, vzpenjali so se po karierni lestvici, nihče od njih pa ni uporabil svojega prostega časa, da bi podprl protestnike, ki so protestirali proti oblasti, ki nam je ugrabila državo in jo uporabljala kot svojo privatno lastnino. Zdaj pa nam obljubljajo, da bodo delali v našem interesu – če bodo od nas dobili to, kar si želijo, če jih bomo izvolili za funkcijo, ki jo vidijo kot vrhunec svoje kariere.

Osebe, ki jih g. Šonc vidi kot primerne za funkcijo predsednika države, so pravo nasprotje sedanjega nastopaškega, leporečnega predsednika, ki je celo pomagal pri rušenju države in je funkcijo predsednika republike popolnoma razvrednotil, osmešil ... Osebe, ki bi jih z veseljem volili, ne potrebujejo hvale medijev, popularnosti, dobre plače za to kar so pripravljeni narediti za družbo, po drugi strani pa morajo biti pripravljeni boriti se z lažmi in umazanimi igricami.

Kljub temu nam ostaja upanje, da bomo mogoče lahko volili takšnega, kot bi ga želeli videti na tem položaju, ki si takšen položaj zaradi preteklega dela in poguma zasluži. Civilna družba, nekdanji protestniki, ki so se uprli lastninjenju države, mu bodo zagotovo stali ob strani.

Majda Koren, Ljubljana