Niti lučaj od mojega prebivališča se razprostirajo polja in travniki, kjer so močna deževja včasih ustvarila večje mlakuže, ravno primerne za čofotanje rečnih galebov in rac, ki so priletele z jezera. Mlakuž že dolgo ni več, tudi rac ne, začudeno pa lahko opazujemo nove obiskovalce, ne ravno običajne za naše kraje – štorklje. Novodobna blejska klima jim tako ustreza, da se je par letos odločil splesti gnezdo in vzgajati mladičke na vrhu visoke smreke, v veselje Blejcev in Blejčanov. A pozor! Nič več ne prinašajo otrok, Počivalšek se naj kar pod nosom obriše, da mu bodo pomagale pri napovedanem »prirastku do treh milijonov prebivalcev v desetih letih«. Prinašajo nam samo resno svarilo: ljudje, planet se segreva!

Za nekatere to ni dovolj. Niso jim dovolj vedno daljša in intenzivnejša obdobja vročinskih valov, od vročine razpokana zemlja, posušene poljščine in sadje, niti prazne rečne struge in stopljeni ledeniki. Janševa desna roka Grims, ki je strokovnjak za potvarjanje novejše zgodovine, se trka po prsih, da je geolog in da on že ve, da se zemlja v resnici ohlaja. Dokaz: črni panter. Janša podnebnih sprememb ravno ne zanika, a zanj predstavljajo samo del ponavljajočih se ciklov v življenju naše Zemlje, po drugi strani pa je zanje krivo vse drugo, najbolj sonce, samo človek bolj malo. Postavlja se na mesto »treznega razsodnika«, če je le možno, spregleda znanstvenike, »leva scena« pa po njegovem samo pretirava in iz tega dela ideologijo. Malo tako in malo drugače, kot mu pride prav. Na rajanju v Bovcu je kljub nečloveški borbi gasilcev s skoraj neobvladljivimi požari ponovno širil svojo skepso. Žal so njene posledice na dolgi rok (ali pa tudi na kratki, kdo ve) uničujoče. Če človek za spremembe ni (ali pa je samo čisto malo) odgovoren, mu ni treba ničesar ukreniti. Še naprej lahko veselo kurimo s fosilnimi gorivi, živimo na veliki nogi, zanamci nas ne brigajo. Za vsak slučaj je sicer dodal: »Vsekakor pa je potrebno, da to, kar lahko naredimo, naredimo.«

Druga izjava, ki me je razočarala: »V NSi se globoko ne strinjamo z nedavno odločbo US. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, ki so na voljo, da bomo tej odločbi in implikacijam, ki jih ima na družbo, nasprotovali,« je izjavil sedanji vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, Tonin pa mu je v glavnem pritrdil. In kaj je ustavno sodišče odločilo? Da je »zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije«. Država pač ni zlata ribica, ki sme izpolnjevati neustavne želje in s prevlado diskriminirati manjšino, zato mora DZ to neustavnost v pol leta odpraviti.

Ali prav razumem, da Nova Slovenija ne bo upoštevala te odločbe? Kakšna pravna ali »pravna« sredstva sploh imajo? Mislim, da tu pritožba na ESČP ni možna – pa tudi, če bi bila, ne bi imela nikakršnih izgledov na uspeh. Sta mar njihova ideologija in Cerkev nad ustavno demokracijo? Ko nismo zadovoljni s kakšno odločitvijo US, kritizirano njegovo sestavo in se poistovetimo s sodniki, ki glasujejo proti, tokrat so bili trije (proti šestim). Vendar to NSi in SDS v tem primeru ne bo nič ne pomagalo, ker tudi »njihovi« ustavni sodniki menda niso izražali podpore tradicionalnim in na religioznih doktrinah temelječim pogledom na ta vprašanja.

Zato (naivno) menim, da Golobova vlada pri odpravi diskriminacije ne bi smela imeti prevelikih težav. Desnici nihče ničesar ne jemlje, še manj otrokom, ki jih polagajo na »žrtveni oltar«. Še vedno se bo zanje iskalo najboljše, le da se bodo v vrsto in v presojo med številne raznospolne pare lahko postavili tudi kakšni istospolni. V naši realnosti so družine različne in ravno s tem, ko se priznava in poudarja samo »tisto pravo«, se otrokom godi krivica, se jih stigmatizira in se jim škoduje. Ko bi to že končno uvideli!

Polona Jamnik, Bled