Zastoji so tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, zamuda je 10 minut. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru.

Čakalna doba: Jelšane, Vinica, Obrežje in Gruškovje. Za osebna vozila je čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu in izstopu iz države do 30 minut, na mejnem prehodu Vinica pa je pri vstopu v državo čakalna doba do 30 minut. Za tovorna vozila pa je na mejnem prehodu Obrežje čakalna doba pri vstopu in izstopu iz države do ene ure, na mejnem prehodu Gruškovje pa je čakalna doba do 30 minut.

Zaradi del bo cesta Trbonje-Vuhred zaprta pri Sv. Vidu vsak dan med 7. in 19. uro do 5. avgusta. Cesta Novo mesto-Metlika bo zaprta do 9. avgusta v Novem mestu, med mostom čez Krko in križiščem s Kandijsko cesto. V Ljubljani bo do 12. avgusta zaprt Predor pod Gradom. Obvozi so urejeni in označeni. Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim. Trenutno je pomet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si