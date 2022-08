Policisti policijske postaje Nova Gorica so na kraju kaznivega dejanja z ogledom in zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da sta dva zamaskirana neznana moška s kolesi zasledovala in dohitela ter ustavila dva mlajša oškodovanca, ki sta se z električnimi kolesi vozila po kolesarski stezi iz Šempetra pri Gorici proti Novi Gorici. Zamaskirana moška sta nato s silo odvzela njuni električni kolesi in se z ukradenimi kolesi odpeljala v smeri Šempetra pri Gorici. Kolesi sta skupaj vredni približno 12.000 evrov.

Pri tem je med oškodovancema in neznanima storilcema prišlo do prerivanja in fizičnega spora, saj sta oškodovanca želela preprečiti tovrstno kaznivo dejanje. Neznana storilca sta svoji kolesi pustila na kraju dogodka, so sporočili z novogoriške policijske postaje.

Kasneje so enemu od oškodovancev zaradi predvidoma lažjih poškodb nudili ustrezno zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici. Policija je o varnostnem dogodku obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Okoliščine kaznivega dejanja policija preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja ropa, so še sporočili.