Vulkanski izbruh se je začel v sredo popoldne v bližini gore Fagradalsfjall, približno 40 kilometrov od Reykjavika. Po navedbah islandskega meteorološkega urada je razpoka dolga približno 360 metrov, lavo pa je brizgalo v zrak približno deset do 15 metrov visoko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po prvih meritvah je bil izbruh v prvih urah bistveno močnejši od podobnega leta 2021. Na območju so v preteklih dneh zabeležili na tisoče potresnih sunkov, nekateri so imeli magnitudo višjo od štiri.

Čeprav je območje težje dostopno in zahteva naporen 90-minutni pohod z najbližjega parkirišča, je mesto izbruha prvi dan obiskalo več kot 1830 ljudi, je sporočila islandska turistična organizacija. Na območje izbruha so se tudi danes podali številni radovedneži, da bi občudovali brbotajočo lavo, poroča AFP.

Večje nevarnosti za ljudi in okolje po sedanjih podatkih ni, poroča dpa. Pristojne oblasti so ljudi sprva pozvale, naj ne obiskujejo lokacije, dokler ne bodo opravili ocene nevarnosti. Danes pa so opozorili, da naj na kraj izbruha ne hodijo le otroci zaradi plinov, zlasti žveplovega dioksida, ki bi bili lahko nevarni za zdravje.