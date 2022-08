Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je načelnika Upravne enote Ljubljana Bojana Babiča pred nekaj dnevi pisno obvestila, da bo s koncem avgusta razrešen s položaja načelnika največje upravne enote. Babič je dejal, da se ne namerava pritožiti, saj pravi, da zakon o javnih uslužbencih ministrici dovoljuje, da ga v roku enega leta od začetka njenega mandata razreši tudi brez navedbe razlogov. Kam ga bo karierna pot vodila sedaj, Babič še ne ve, saj je priznal, da ga je novica o razrešitvi ujela nepripravljenega, bil je ravno na dopustu.

Babič ne verjame, da bo zgolj zamenjava na vrhu upravne enote korenito izboljšala razmere in kakovost upravnih storitev. »Bojim se, da če ministrica ne bo rešila drugih težav, med drugim kadrovske podhranjenosti, ne bo nič bolje,« je opozoril Babič in dodal: »Verjamem, da se že sedaj vsak zaposleni maksimalno trudi in dela toliko, kot lahko.« Po njegovem mnenju bodo potrebne sistemske spremembe, z Ajanović Hovnik pa se celo strinja, da so upravne enote v Sloveniji potrebne reorganizacije.

Ministrica je sicer dejala, da je Babič v obdobju, ki ga je zaznamovala koronavirusna kriza, vlogo načelnika opravljal korektno. A kot kaže, si Ajanović Hovnik želi z novim vodstvom končno odpraviti težave, ki ljubljansko upravno enoto pestijo dalj časa. Nekatere se vlečejo še iz časov pred začetkom Babičevega mandata.

Odpravili so zaostanke

Babič je zagotovil, da je v slabih treh letih dela ob podpori vseh zaposlenih upravna enota vendarle napravila napredke na več področjih. Izpostavil je, da je bil za načelnika imenovan zaradi napovedi stavke zaposlenih, ki bi bila že druga v dveh letih. Zaposleni na koncu vendarle niso stavkali, saj so sindikalisti z Babičem in ministrstvom za javno upravo sklenili dogovor o načinu dela, ki je tudi zaposlenim zagotavljal pravice in ne zgolj strankam upravne enote. Izpostavil je, da so odpravili zaostanke pri sprejemanju tujcev v državljanstvo, zmanjšali so zaostanke pri izdaji gradbenih dovoljenj, delo upravne enote so skoncentrirali na le dveh lokacijah, pri čemer so lokacijo na Linhartovi prenovili v celoti, na Tobačni pa prenova še poteka.

Kadrovska podhranjenost

Kot kaže, se bo novi načelnik moral med drugim nemudoma spopasti s problematiko zaostankov pri izdajanju dovoljenj tujcem za delo in prebivanje v Sloveniji, saj je bilo to eno od področij, ki ga je ministrica omenila kot tisto, ki se že dalj časa sooča z izzivi. Da imajo težave pri pravočasnem reševanju teh vlog, Babič ni zanikal. »Tudi tu zmanjšujemo zaostanke, o očitno ne dovolj hitro in ne v zadostnem številu,« je dejal Babič, ki je kot največji problem izpostavil kadrovsko podhranjenost. Razložil je, da na oddelku za tujce vloge rešuje 26 zaposlenih. Da bi jih reševali pravočasno in sproti, pa bi potrebovali 40 zaposlenih, je izračunal. Poudaril je, da zaposlene na tem oddelku ne obremenjuje zgolj prevelika delovna obremenitev, temveč tudi nezadovoljstvo strank, s katerim se srečujejo praktično vsakodnevno. Dodaten pritisk na zaposlene pa ustvarjajo še delodajalci, ki želijo, da delavci iz tujine čim prej dobijo dovoljenja za delo.

»Našim zaposlenim ni lahko in vsaka priložnost, ki se komu ponudi, jo vzamejo in odidejo,« je dejal Babič. Zagotovil je, da so ministrstvo za javno upravo večkrat opozarjali na problematiko kadrovske podhranjenosti in da zaposlenih ne morejo motivirati s finančnim nagrajevanjem. A po Babičevih besedah so z ministrstva venomer dobivali odgovor, da ne morejo odobriti dodatnih zaposlitev zaradi očitka javnosti, češ da je v javni upravi že tako preveč zaposlenih.