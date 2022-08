Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pojasnil, da bi bilo v času vojne nemogoče legalizirati istospolne poroke, saj bi bila za to potrebna sprememba ustave. Vendar pa je ob tem sporočil, da je njegova vlada »pripravila rešitve glede legalizacije registriranega civilnega partnerstva v Ukrajini in zagotavljanja človekovih pravic in svoboščin«.

Poziv k uvedbi istospolnih porok v državi je dodatno pospešila vojna, saj bi ta številnim LGBTQ+ osebam, ki služijo v vojski, zagotavljala večjo pravno zaščito, kakršne so deležni ostali poročeni civilisti. »Družinski zakonik Ukrajine določa, da je družina primarna in glavna celica družbe. Družino pa sestavljajo osebe, ki živijo skupaj, jih povezuje skupno življenje, imajo medsebojne pravice in obveznosti. V skladu z ustavo Ukrajine zakonska zveza temelji na svobodni privolitvi ženske in moškega,« je na spletni strani predsedstva zapisal Zelenski. Praktične posledice tega so na primer, da oseba, ki je v razmerju z osebo enakega spola, ki v času vojne umre, ne more prevzeti trupla in ga pokopati, prav tako niso samodejno upravičeni do obiska hospitaliziranega partnerja, do delitve lastništva nepremičnine, do skrbi za otroke pokojnega partnerja in do prejemanja posmrtnine od države.

Kljub temu, da ukrajinske ustave v času vojne ali drugih izrednih razmer ni mogoče spreminjati, je Zelenski sporočil, da bo z ministri zagotovil pravice in svoboščine vseh Ukrajincev. »V sodobnem svetu se stopnja demokratične družbe med drugim meri z državno politiko, ki je usmerjena v zagotavljanje enakih pravic vsem državljanom. Vsak državljan je neločljivi del civilne družbe, upravičen je do vseh pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja ustava Ukrajine,« je še dodal ukrajinski predsednik.

Po razpadu Sovjetske zveze je Ukrajina sicer legalizirala homoseksualnost, vendar pa v državi istospolna razmerja niso pravno priznana. To med drugim pomeni, da je istospolnim parom prepovedano posvojiti otroke, prav tako pa niso zaščiteni z zakoni o zločinih iz sovraštva. Pripadniki LGBTIQ+ skupnosti so v Ukrajini stigmatizirani in predmet široko razširjenega negativnega dojemanja velikega dela ukrajinske družbe. Že pred vojno so poročali o primerih diskriminacije, sovražnega govora, nadlegovanja in zlorab na podlagi njihove spolne usmerjenosti, zaradi česar je bila skupnost nagnjena k izolaciji in marginalizaciji. V času vojne pa so se razmere še dodatno poslabšale, kar so opazili tudi Združeni narodi in junija LGBTIQ+ osebe identificirali kot skupino, ki jo je vojna posebej prizadela. Tudi če LGBTIQ+ osebe zbežijo iz države, so kot begunci pogosto izpostavljeni povečanemu tveganju izključitve, izkoriščanja, nasilja in zlorabe ter se srečujejo z različnimi tveganji zaščite.

Avtorica peticije, ki poziva Zelenskega, naj podpre zakonske pravice za istospolne pare, je 24-letna Anastasia Sovenko, ki se sama identificira kot biseksualka. V svojem elektronskem poročilu je zapisala, da je »to začetek« in dodala, da je »polna upanja«, saj bo vlada po vojni dala istospolnim parom možnost, da se poročijo. »Ponosna sem, da odziv ni bil le negativen,« je rekla,»in res sem vesela, da se je to zgodilo.«

Odzvala se je tudi Inna Sovsun, opozicijska poslanka v liberalni stranki Holos, ki podpira LGBTQ+ pravice in na Facebooku zapisala, da je »odziv je bolj pozitiven, kot bi lahko bil«, in dodala »toda hkrati – premalo jasno«. Sama meni, da bi bila lahko v času vojne, ko so spremembe ustave nemogoče, civilna partnerstva »sprejemljiva vmesna alternativa«. Sprašuje se tudi, »kje so možnosti, o katerih govori predsednik«, in »zakaj niso predloženi v razpravo in v parlamentu«.

Prizadevanje za istospolne poroke se sicer sooča z velikim odporom v državi, saj so vzhodnopravoslavna vera in tradicionalni spolni običaji globoko zasidrani v družbeno strukturo. Med nasprotniki je tudi nekaj konservativnih članov stranke Zelenskega, ki so po poročanju New York Timesa pozvali k zakonu o kaznovanju »homoseksualne propagande«. Kljub temu pa zagovorniki pravic istospolnih partnerjev v Ukrajini upajo, da bo predsednik Zelenski sčasoma podprl pravice do istospolnih porok in s tem pomagal državi okrepiti liberalne reference, ko se ta želi pridružiti Evropski uniji in se približati Zahodu.