Vojaške vaje so se začele okoli 12. ure po krajevnem času (6. uri po srednjeevropskem času), po poročanju kitajskih državnih medijev pa vključujejo tudi »streljanje v živo« v vodah in zračnem prostoru okoli Tajvana, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gre za največje vojaške vaje Kitajske v vodah Tajvana. Bojni manevri bodo potekali na šestih večjih območjih okoli otoka, trajali pa naj bi do nedelje opoldne, je poročala kitajska državna televizija CCTV. Na nekaterih območjih naj bi vaje potekale vsega 20 kilometrov od tajvanske obale.

Kitajski državni časnik Global Times je ob sklicevanju na vojaške analitike zapisal, da gre za vaje "brez primere" in da bodo rakete prvič letele preko Tajvana. Po poročanju časnika bo to prvič, da bo kitajska armada izstrelila bojne rakete dolgega dosega čez Tajvansko ožino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tajvansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da vaje pozorno spremlja in da je otok pripravljen na konflikt, a ga ne bo iskal.

»Ministrstvo za nacionalno obrambo poudarja, da bo podpiralo načelo priprave na vojno brez iskanja vojne in z držo, da ne bo stopnjevalo konfliktov in povzročalo sporov,« je v izjavi zapisalo ministrstvo v Taipeju, še poroča AFP.

Kitajske vojaške vaje so odgovor na obisk predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Pelosi v torek in sredo na Tajvanu. Njen obisk je močno razburil Peking, kjer so ga obsodili kot »izjemno nevarno delovanje ZDA na Tajvanu«.

Obisk Pelosijeve je bil najvišji obisk ameriškega politika na Tajvanu v zadnjih 25 letih.