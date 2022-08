Kot žajfnica se bere zgodba o boju za dediščino bogate Hrvatice A. R. M., katere življenje se je sicer končalo že pred štirimi leti. Za seboj je pustila na milijone evrov, dve družinski hiši, poslovne prostore, lokale, zemljišča … In kakor bi se v telenoveli zanjo sprli različni liki, po vsej verjetnosti pa še stepli, če ne celo ubijali, v realnosti ni prav nič drugače. Da je celotna pogača njegova, trdi znani pek s Hvara, ki vztraja, da je bil partner pokojne in je na osnovi oporoke edini zakoniti dedič. Na drugi strani sta znana zagrebška odvetnika, strokovnjakinja za dedno pravo (ob strani ji trdno stoji mož, policijski šef) in njen sodelavec. Dvojica zagovarja nekdanjo hišno pomočnico pokojne ženske, ki naj bi bila prav tako upravičena vsaj do dela dediščine. Odvetnika naj bi z njo podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju, kasneje pa bi se vse podedovano bogastvo hišne pomočnice prepisalo nanju, poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

Do denarja z lažnimi dokumenti

V ta kaos so se vpletli še trije prevaranti, za katere trenutno ni znano, ali so povezani s kom iz osnovne zgodbe ali pa so le zavohali denar in si ga po stranskem tiru poskušali nagrabiti. To se bo razjasnilo med sodnim postopkom zoper 64-letnega Borisa, Boba iz Makarske, 40-letnega Gorana, Gogija iz bližine Imotskega, ter Slobodana oziroma Tane iz BiH. Tožilstvo jih preganja zaradi suma več poskusov goljufije in ponarejanja listin, s katerimi so pri več bankah dvignili ali pa poskušali dvigniti denar z varčevalnega računa pokojne bogatašinje. Bobo, sicer brezposelni vulkanizer s koreninami v Srbiji, ki živi od socialne pomoči, je aprila letos s ponarejenim dokumentom o dedovanju zaposleni na banki pojasnil, da je on naslednik bogastva pokojne. Listine naj bi lani izdalo zagrebško sodišče. Ker so delovale pristno, mu je enkrat izplačala nekaj več kot 170.000, drugič pa še dodatnih 8000 evrov.

Zadovoljen ob uspešni prevari je Bobo dva tedna kasneje pri eni od splitskih notark zaprosil za izdajo petih overjenih kopij ponaredka, kar je notarka tudi storila. Celo ona ni posumila, da ne gre za izvirnik. Opremila jih je s svojim pečatom in podpisom. Vsi trije, poleg Boba še Gogi in Tane, so s skupnimi močmi konec aprila obiskovali poslovalnice različnih bank in poskušali z računov dvigniti še več denarja. Kako so vedeli, pri katerih bankah ima pokojna odprte račune, še ni jasno. V večini splitskih bank so jih zavrnili, v eni od poslovalnic pa je osebna bankirka pokojne njihovo zahtevo zavrnila prav zaradi ponarejenih dokumentov. A to trojice ni ustavilo, da ne bi svojega pohoda nadaljevala. Ostala je praznih žepov in na koncu pristala v priporu. Bobo in Tane, brezposelni strugar in trgovec, v preteklosti še nista prišla navzkriž z zakonom, brezposelni električar Gogi pa je že stari znanec policije.