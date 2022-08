Sporočilo iz rdeče Amerike

Kansas s slabimi tremi milijoni prebivalcev ali manj kot odstotkom populacije ZDA na prvi pogled ni zvezna država, po kateri bi sklepali o Američanih in njihovi politiki nasploh. A tokrat je bržkone drugače. Ta sedma najbolj republikanska, kar v ZDA pomeni rdeča zvezna država (po volilnem indeksu PVI), kjer so, denimo, demokrati na predsedniških volitvah nazadnje zmagali leta 1964, je namreč na torkovem referendumu v nasprotju z vsemi pričakovanji z udobno večino zavrnila spremembo ustave oziroma izrecni izbris pravice do splava iz nje. To je bila prva ljudska presoja odmevne junijske odločitve zveznega vrhovnega sodišča, ki je prepoznalo »napako« tega istega sodišča iz leta 1973 in razveljavilo ustavno pravico do splava na zvezni ravni.