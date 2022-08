Z elektronskim evidentiranjem nad zlorabe

Predlog novele zakona o evidencah, ki predvideva natančnejše spremljanje delovnih ur, odmorov in počitkov ter uvedbo evidentiranja v elektronski obliki, je sprožil žolčne debate in strah, da se v podjetjih uvaja obvezno “štempljanje” zaposlenih. Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da nameravajo na tak način preprečiti goljufije, kakršnim smo bili priča v podjetju Marinblu, ob tem pa narediti sistem sodobnejši in zmanjšati administrativno obremenitev delodajalcev.