Selektor Aleksander Sekulić je 20. julija sporočil seznam 20 igralcev, na katere računa na dveh tekmah kvalifikacij za SP 2023 (25. avgusta v Celju z Estonijo in 28. v Münchnu z Nemčijo) in na EP, ki se bo začelo 1. septembra v Nemčiji in na katerem bodo Slovenci branili naslov prvakov Evrope iz leta 2017 v Turčiji. Med njimi je tudi kapetan zlate reprezentance izpred petih let Goran Dragić, ki je trenutno v Miamiju zaradi reševanja neprijetnih osebnih zadev, njegova odločitev o tem, ali bo po dveh junijskih kvalifikacijskih tekmah za SP proti Hrvaški in Švedski zaigral tudi na bližnjem Euru, pa naj bi bila znana do konca tedna.

Po uvodnem delu priprav v Kranjski Gori, na katerem je bil poudarek na telesni pripravljenosti, so se reprezentanti v ponedeljek preselili v Laško. A selektor Sekulić še vedno ne more računati na štiri igralce iz lige NBA: Luko Dončića (zaradi pravil NBA se bo reprezentanci pridružil šele pred turnirjem v Turčiji naslednji teden), Mika Tobeyja (naturalizirani Slovenec je po štirih letih zapustil Valencio in okrepil Barcelono), Vlatka Čančarja (skupaj s Tobeyjem naj bi prišla v Laško danes) in Gorana Dragića, ki se seli iz Brooklyna in ki ga je klub Chicago Bulls včeraj tudi uradno potrdil za svojega novega člana, s katerim bo podpisal enoletno pogodbo, vredno 2,85 milijona evrov. Že 36-letni Dragić, ki bo v novem klubu nosil dres s številko sedem, bo tako vstopil v svojo že 15. sezono v ligi NBA, dres bikov iz Chicaga pa je pred sezono 1997/98 kratek čas nosil tudi Boris Gorenc.

Sekulić: Cilj sta dve zmagi

Selektor Sekulić, sicer tudi novopečeni trener ruskega Lokomotiva Kubana iz Krasnodarja, bo s svojimi reprezentančnimi izbranci deseti dan priprav dočakal uvodni test proti Nizozemski. »Za pripravljalne tekme vedno pravimo, da rezultat ni v ospredju, a je po drugi strani še kako pomemben. Naš cilj je jasen – zmagati na obeh tekmah v Celju proti Nizozemski in Črni gori, a to seveda ni najpomembnejša zadeva. V igri želimo preizkusiti določene stvari, ki jih izvajamo na treningih, prav tako pa tudi same igralce, da vidimo, kako se odzivajo v taktičnih zamislih. Zelo pomembna bo tudi analiza tekme, da potem na treningih odpravljamo napake in uspešno gradimo našo igro,« se zaveda selektor Aleksander Sekulić, ki bo postavo določil danes, zagotovo pa si bosta tekmo s klopi ogledala Tobey in Čančar.

Komaj 21-letni Gregor Glas je od lani član Partizana iz Beograda, za reprezentanco Slovenije pa je debitiral že proti Latviji septembra 2018 v kvalifikacijah za SP 2019. »Priprave doslej potekajo po pričakovanjih. Spremlja nas super energija, fantje smo se zelo dobro ujeli med sabo in vsi se veselimo prvih tekem. Bolj kot na igro nasprotnika se bomo osredotočili na našo igro. Verjamem, da bomo iz tekem potegnili veliko koristnih stvari, ki nam bodo dale prave smernice za nadaljnje delo. Prav tako upam, da nas bo spodbujalo čim več navijačev,« se nadeja Gregor Glas.

Dragić: Naj govorijo drugi

Med selektorjevimi 20 izbranci je seveda tudi Zoran Dragić, ki je zaradi poškodbe izpustil prejšnje EP in ki je nedavno podaljšal sodelovanje s Cedevito Olimpijo. »Prva faza priprav je vedno najnapornejša in najtežja, saj potrebuješ nekaj časa, da se po premoru vrneš v pravi ritem. V drugi je bolj zabavno, saj se več posvečamo žogi, uigravanju in taktičnim zamislim. Zdaj nas čakata tudi uvodni tekmi, na kateri se bomo skušali maksimalno pripraviti in pravilno tempirati formo. Tudi mlajši igralci so se dobro vključili v reprezentanco in se odlično znašli, prepričan pa sem, da bodo tudi na bližnjih tekmah dobili svoje priložnosti za igro in dokazovanje,« pravi Zoran Dragić o reprezentanci, v kateri so tudi trije novinci: Bine Prepelič, Robert Jurković in Saša Ciani.

Zoran, ki je članski reprezentančni dres prvič oblekel julija 2010 proti Makedoniji na Ptuju, o usodi svojega tri leta starejšega brata Gorana v izbrani vrsti ni želel govoriti: »Naj o tem kaj pove kdo drug, še najbolje pa kar sam Goran.« Mlajši Dragić zatrjuje, da brata tudi ni nagovarjal, naj se vrne v reprezentanco: »Res nisem vedel, da bo igral, saj sem bil prepričan, da je svojo reprezentančno kariero končal že po EP 2017 in zlati kolajni. Odločitev o junijski vrnitvi za tekmi proti Hrvaški in Švedski je bila povsem njegova, a ko mi je povedal, da se vrača za dve tekmi, sem bil vesel. Igrati z njim je super občutek, še posebno, ker se med sezono skoraj ne vidiva, potem pa sva lahko v reprezentanci nekaj tednov ali celo mesecev skupaj. Vsi pa dobro vemo, kaj Goran pomeni za našo reprezentanco in kaj je z njo že dosegel.«