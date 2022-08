Vrata v ligo prvakov so se zaprla, imajo pa nogometaši Maribora še popravni izpit v kvalifikacijah za evropsko ligo. Da bi se prebili do skupinskega dela drugega najmočnejšega tekmovanja na celini, bodo morali najprej preskočiti finskega prvaka. HJK iz Helsinkov bo nocoj ob 20.15 v Ljudskem vrtu (sodil bo 36-letni Bolgar Georgi Kabakov) gost na prvi tekmi tretjega kroga.

Po dveh ekipah z vzhoda se bodo slovenskim prvakom na evropskem popotovanju nasproti postavili severnjaki. »Ne igrajo samo na dolge žoge. So tipična skandinavska ekipa, ki pa je zelo dinamična, veliko igra v globino. Rezultat na tekmi proti Viktorii (poraz z 0:5, op. a.) ni realen, saj imajo po kvaliteti boljšo ekipo. V tekmo moramo iti s 150 odstotki, če želimo iztržiti pozitiven rezultat,« je finske prvake premeril trener Maribora Radovan Karanović. Jasnega odgovora, kaj bi bil pozitiven rezultat na domačem igrišču, ni dal. Tako v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Šahtjorju kot v drugem proti Šerifu se je v Ljudskem vrtu končalo brez golov. Bi bil z 0:0 zadovoljen tudi nocoj? »Ko se igrata dve tekmi, je zelo pomemben dober izhodiščni položaj. Najbolj pomembno je, da ne izgubimo, bodo pa v Helsinkih nekoliko drugačni pogoji, kot so bili na prejšnjih dveh gostovanjih,« je opozoril na umetno travo na stadionu HJK-ja.

S posestjo do kontrole

No, s pogoji v Helsinkih se bo Karanovićeva četa ubadala čez teden dni, najprej mora opraviti delo pod Kalvarijo. »Naša želja je, da poskušamo s kratkimi podajami priti do zaključka akcije. Ne moremo reči, da smo zadovoljni s tem, kar smo na zadnjih tekmah prikazali spredaj. Želim, da smo bolj direktni, moramo pa biti tudi pozorni. Ne bi rad videl, da bi spremljali divji nogomet. Želim, da s posestjo držimo tekmo pod kontrolo,« je del strategije razkril šef vijoličaste slačilnice. Tudi nekaj pomanjkljivosti v igri Fincev, ki so se čez prvi predkrog lige prvakov prebili po streljanju enajstmetrovk proti latvijskemu klubu RFS, v drugem pa obstali pred Viktorio iz Plzna, je našel. »Z direktno igro s kratkimi podajami lahko izkoristimo njihove slabosti. So fizično zelo močna ekipa, a imajo tudi nekaj težav. Upam le, da jih bomo izkoristili,« si je zaželel Karanović.

Je pa Jan Repas našel nekaj podobnosti s klubom, ki je vijoličaste izločil iz kvalifikacij za ligo prvakov. »Šerif je bil čvrst na sredini. Enako pričakujemo od Fincev. Na to smo se pripravili, iskali taktične rešitve, kako prebiti njihovo zvezno liniji in čim prej priti do napadalca,« je povedal 25-letnik, ki je, čeprav je sezona še mlada, v osrčju zvezne vrste zamenjal že kup partnerjev. Po odhodu Antoineja Makoumbouja sta mu tam pomagala Aljaž Antolin in trenutno poškodovani Aleks Pihler, na prvenstveni tekmi v Kopru je ekspresen debi dočakal novinec Vladan Vidaković. »Ker sva z Makoumboujem odigrala kar nekaj tekem skupaj, se seveda, navadiš na soigralca. A v nogometu se iz dneva v dan stvari spreminjajo, pridejo poškodbe, kartoni, prestopi. Na treningih smo se poskušali čim prej uigrati, si pomagali tudi s pogovori in takimi stvarmi. Ni pa lahko,« priznava Repas, ki je lani podaljšal pogodbo z Mariborom še za tri sezone: »V Maribor sem prišel, da osvojimo ligo in igramo čim več tekem v evropskih tekmovanjih. Do tega smo prišli. Super bi bilo to kronati z zmago in napredovanjem.«

Ko ni internih okrepitev, jih je treba najti na trgu

Tudi vodja strokovnega štaba ob zaradi poškodb ter dogajanja na prestopni tržnici stalno spreminjajoči se ekipi ni povsem miren. »Najbolj pomembno je, da v klubu vemo, kje se nahajamo. Nemogoče je čez noč poštimati stvari. Ni moja želja, da za vsako tekmo postavimo drugačno ekipo, smo pa v situaciji, ko ne želim videti negativne energije okrog nas. Rad bi, da vidimo realnost. Ne vem, kdaj je Maribor nazadnje v teh mesecih selekcioniral ekipo, a to je spet druga zgodba. Vem, da bomo čez čas spet izgledali, kot moramo,« je prepričan Radovan Karanović.

Osem novincev so v tem poletju že predstavili 16-kratni slovenski prvaki, deveti, Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu, naj bi bil na poti. Praktično vsi so bili takoj poslani v ogenj tudi zaradi tega, ker klub ni našel pravih okrepitev znotraj moštva, staroselci so dodatne minute slabo izkoristili. »Že pred serijo teh tekem smo pričakovali, da se bo pojavila kakšna interna okrepitev več, iskali smo rešitve znotraj ekipe, želeli smo ostati na svojem dvorišču, a zadeva je, kakršna je. S tem živimo, moramo biti pozitivni in narediti vse, kar se da, da bomo uspešni,« poudarja 53-letni trener Maribora.