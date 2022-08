Ko je na mestu številke 1 svetovnega tenisa več mesecev in let udobno sedel Novak Đoković, se je zdelo, da so stvari na svojem mestu. Tudi ko je primat prevzel Rafael Nadal in pred njim Roger Federer, pa vmes še Andy Murray, je bilo vse skupaj videti na pravem mestu. Tako je bila videti svetovna lestvica vse od februarja 2004, ko se je z mesta številke 1 poslovil Američan Andy Roddick. V zadnjih tednih, ko je prvi igralec sveta Daniil Medvedjev, se zdi, da ima svetovna lestvica pomanjkljivost. Na njej je že enajst tednov igralec, ki v tem času ni osvojil niti enega turnirja in je zgolj po letošnji uspešnosti šele šesti najboljši v sezoni. Pred njim so Španca Rafael Nadal in Carlos Alcaraz, Grk Stefanos Cicipas, Norvežan Casper Ruud in Nemec Alexander Zverev.

Letos je bil Medvedjev trikrat finalist, in sicer na OP ZDA ter v Hertogenboschu in Halleju. Zdi se, da je poraz v finalu OP ZDA poti Nadalu, ko je izpustil prednost z 2:0 v nizih, pustil posledice, saj odtlej Medvedjev ne dominira na teniških igriščih kot denimo lani, ko je v New Yorku Novaku Đokoviću preprečil, da bi osvojil vse štiri turnirje največje četverice v koledarskem letu. Res je sicer, da je glavnina turnirjev v zadnjih mesecih potekala na peščeni in travnati podlagi, medtem ko je Medvedjev najboljši na trdi podlagi. V nadaljevanju sezone bodo le še turnirji na najljubši podlagi Medvedjeva.

Ta teden Medvedjev igra v Los Cabosu v Mehiki, kjer je imel pred začetkom turnirja tiskovno konferenco. »Najpomembnejše v tenisu so zmage. Na njihovi podlagi osvajaš turnirje, tako pridobivaš samozavest in postaneš številka 1 na svetu. Verjamem, da sem v preteklosti dosegel dovolj zmag, da sem številka 1 na svetu,« je v Mehiki odgovarjal Daniil Medvedjev. »Seveda z enim očesom pogledujem tudi proti svetovni lestvici, saj si želim čim dlje ostati prvi igralec sveta. Trudil se bom, da bom na vrhu ostal vsaj še kakšen mesec. Realnost pa je takšna, da bo leto kot številka 1 skoraj zanesljivo zaključil Rafael Nadal,« meni Rus, ki se mu na svetovni lestvici ne pozna, da zaradi sankcij proti ruskim in beloruskim igralcem ni smel nastopiti na Wimbledonu. Svetovno moško teniško združenje ATP namreč v Londonu ni štelo točk za svetovno lestvico.

Precej mirneje na svetovni lestvici je pri ženskah, kjer ima prva igralka Iga Šwiatek pred najbližjo zasledovalko Anet Kontaveit skoraj 4000 točk prednosti (8396:4476). Poljakinja je po presenetljivi teniški upokojitvi Asleigh Barty prepričljivo najboljša igralka sveta, ženski teniški svet pa pogreša Avstralko, s katero bi se lahko Poljakinja borila za ženski primat. Za zdaj se zdi, da je Iga Šwiatek ime, ki bo dolgo kraljevalo v svetu ženskega tenisa, ob tem, da ima še veliko rezerv na vseh drugih podlagah kot peščenih, kjer je preprosto najboljša.

Omenimo še, da si Novak Đoković še naprej na vse kriplje prizadeva, da bi konec avgusta lahko nastopil na OP ZDA v New Yorku. Svetovna javnost mu kot necepljenemu proti covidu namenja minimalne možnosti, a upanje, kot pravi Srb, umira zadnje. »Vsi treningi potekajo, kot da bom v New Yorku igral. Navsezadnje sem športnik, ki se želim dokazovati,« pravi letošnji zmagovalec Wimbledona Novak Đoković.