Da je Janša spreten kot kak ilegalni potnik oziroma begunec, se je izkazalo prejšnji teden, ko so se mediji začeli spraševati, zakaj še ne sodijo bivši vinski kraljici in njenemu možu, Lidiji Mavretič in Marku Hraniloviču. Obtožujejo ju namreč, da sta v svojem vozilu prevažala begunce in jim to bogato zaračunala. Pa ni tako, se branita vinska specialista in menda poštena državljana. Pakistanci, ki sta jih slučajno prevažala, so se v njun avto pretihotapili. Sploh nista vedela, da jih vozita.

Ko bodo sile zla razne snežiče, dimnike in marčiče obtožile, da se veliko družijo z Janezom Janšo, se bodo branili podobno: »Janez Janša se je s soprogo pretihotapil na jahto. Opazili smo ga šele, ko smo bili daleč na odprtem morju.« In če dodamo: »Janšo smo na krovu opazili šele, ko smo z državo slučajno že sklenili nekaj milijonskih poslov.«