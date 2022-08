Turčija je sicer že nekaj časa v vrtincu resne inflacijske in valutne krize, saj turška lira konstantno izgublja vrednost v primerjavi z dolarjem in evrom, inflacija pa je narasla v višave. Vse to močno bremeni turške potrošnike in gospodarstvo. Centralna banka kot porok cenovne in finančne stabilnosti je medtem na globalnih trgih povsem izgubila zaupanje. Razlog za to je neortodoksno razumevanje denarne politike pri Erdoganu, ki si je z menjavami na čelu ustanove podredil delovanje osrednje ustanove denarne politike.

Predsednik v nasprotju z uveljavljeno teorijo vztraja, da zaostrovanje denarne politike z dvigom obrestnih mer ni recept za znižanje inflacije, zato je centralna banka lani in predlani petkrat zapored znižala svojo osrednjo obrestno mero, ki je zdaj pri 14 odstotkih. Realna obrestna mera je tako globoko v negativnem območju, kar porabnike v strahu pred dodatno izgubo vrednosti njihovih prihodkov in prihrankov dejansko spodbuja k potrošnji.