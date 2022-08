V Cerknem tabori skoraj tisoč tabornikov

Smučišče Cerkno v zimskih mesecih na svoje pobočje privablja ljubitelje snežnih športnih disciplin, v tem tednu pa bodo njegove zelene planjave začasni dom skoraj tisoč tabornikom. Največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov Slovenije je v celoti voden prostovoljsko in poteka v sodelovanju z Uradom RS za zaščito in reševanje. Eden najpomembnejših projektov je med drugim namenjen preizkusu vzpostavitve in vodenja začasnega naselja v primeru naravnih nesreč.