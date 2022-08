Prvi je šel zadnji

Prvi ni bil Osama bin Laden, ampak Ajman Al Zavahiri. Odšel je zadnji šejk političnega islama. Vodja Al Kaide Ajman Al Zavahiri je v ponedeljek na balkonu hiše v Kabulu dočakal svojo raketo in smrt. Osama bin Laden je bil najbolj znan obraz oboroženega krila političnega islama, Ajman Al Zavahiri pa najbolj sposoben. Bin Laden je bil gradbeni inženir, Al Zavahiri pa kirurg. Prvi iz Savdske Arabije, drugi iz Kaira. Bin Laden je bil genialen organizator in taktik, Al Zavahiri pa strog ideolog in strateg. Oba sta rekrutirala izključno zelo pobožne vojake, ki so bili za pravo vero pripravljeni dati življenje. Prišli so z vsega sveta.