Kdo bo sredstva prejel in v kakšni višini, bo znano, ko bo postopek ocene in izbora projektov zaključen, prijavitelji obveščeni o rezultatih razpisa in pogodbe podpisane, kar bo predvidoma v drugi polovici septembra, so sporočili iz javne agencije Spirit, ki je razpis objavila. Takrat bo agencija lahko tudi z gotovostjo sporočila višino porabljenih sredstev in to, ali so ostala še neporabljena razpisana sredstva za drugi rok razpisa.

Razpis, ki je bil objavljen 18. marca, je drugi iz svežnja ukrepov, ki jih v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja agencija.

Namen razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski in snovni učinkovitosti ter ohranjanju delovnih mest.

Namenjen je podjetjem z investicijami v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti in od 500.000 do dveh milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Ob tem morajo stroški za stroje in opremo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije.