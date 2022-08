Zaporna kazen mu grozi zaradi povzročitve kaznivega dejanja ogrožanja zdravja. Po navedbah tožilstva obstaja utemeljen sum, da se obtoženec ni samoizoliral v enem od prostorov družinske hiše in da se je, kljub temu, da je vedel za šibko zdravja svojega tasta, gibal tudi v drugih prostorih in bil v neposrednem stiku z njim.

"Obstaja utemeljen sum, da je obtoženi 42-letnik od 13. novembra do 19. novembra 2021 v Virovitici storil navedeno kaznivo dejanje, čeprav je vedel, da mu je bila pred tem diagnosticirana akutna respiratorna bolezen covid-19, povzročena z virusom sars-cov-2, in da mu je Zavod za javno zdravstvo odredil poseben ukrep za preprečevanje in omejevanje nalezljive bolezni (...) v smislu izolacije na naslovu prebivanja,« piše v objavi tožilstva.

Tast se je prav tako okužil z novim koronavirusom in so ga morali kasneje hospitalizirati v Kliničnem centru Osijek, kjer je 26. novembra 2021 umrl, še navaja Hina.