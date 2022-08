Zahodni del Ukrajine, kjer leži Lviv, je sicer redko tarča ruskih napadov. O eksplozijah na območju blizu meje s Poljsko pa so v torek zvečer poročale ukrajinske oblasti, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg tega so v Moskvi sporočili, da so uničili štiri skladišča raket, topniškega orožja in opreme blizu Mikolajiva na jugu Ukrajine ter v doneški regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je tudi dejal, da je bilo na območju Mikolajiva ubitih več kot 50 ukrajinskih vojakov, poroča dpa, ki dodaja, da navedb ni mogoče preveriti na terenu.

Proruski separatisti v Donecku pa so sporočili, da so zasedli dve vasi jugovzhodno od kraja Bahmut, česar prav tako ni mogoče neodvisno preveriti. Ukrajinska vojska je sicer poročala o obstreljevanju vasi južno od Bahmuta in obenem zatrdila, da so nekatere napade uspešno odbili.