Pristojbina za dostop do dveh glavnih otokov Nacionalnega parka Komodo je 1. avgusta čez noč poskočila za 18-krat, in sicer na 3,75 milijona rupij (247,47 evrov). Lokalni delavci so se dviga cen ustrašili, saj menijo, da bo to močno vplivalo na turizem, kar lahko posledično privede do upada njihovih dohodkov. »To je med nami povzročilo negotovost,« je dejal Leo Embo, turistični vodnik, ki je član enega od 24 lokalnih delavskih združenj, ki trenutno stavkajo zaradi visokih cen vstopnic. KompasTV je v torek prikazal posnetek spopada med policijo in demonstranti. Lokalni mediji poročajo, da je bilo aretiranih na desetine, minister za turizem Sandiaga Uno pa je v ponedeljek pozval delavce, naj se pogovorijo z vlado.

Neokrnjeni otoki v indonezijski provinci Vzhodna Nusa Tenggara so uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine in so leta 2019, pred izbruhom pandemije, pritegnili skoraj 222.000 obiskovalcev. Letne številke so se v naslednjih letih zmanjšale na približno četrtino, kar je močno prizadelo podjetja, ki so odvisna od turizma.

Otok Komodo je sicer ena od vse več destinacij po svetu, ki uvajajo »turistično takso« kot zaščito pred prekomernim turizmom. Tudi Srednjeazijsko kraljestvo Butan je zvišalo svojo dnevno pristojbino za obisk s 65 na 200 dolarjev (196,41 evrov), pri čemer je kot razlog navedlo izgubo dohodka, na katerega je negativno vplivala pandemija. Celo Benetke so začele načrtovati vstopnino v višini 10 evrov, s čimer bodo postale prvo mesto na svetu, ki jo bo uvedlo. Nova shema oblikovanja cen vstopnic bo začela veljati 16. januarja 2023.