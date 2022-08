Kansas, ki je sicer znan kot konservativna in republikanska ameriška zvezna država, kjer imajo republikanci v državnem kongresu trdno večino, je bila prva, ki je glasovala o pravici do splava šest tednov po tem, ko je konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA odpravila ustavno zagotovljeno pravico do splava po celotnem ozemlju ZDA in zadevo prepustila v odločanje posameznim državam. Praktična posledica izida glasovanja je, da lahko klinike za splav v državi delujejo še naprej in lahko pomagajo tudi ženskam iz Misurija, Oklahome, Teksasa in drugih držav, kjer je splav prepovedan, odkar je vrhovno sodišče 24. junija razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973.

Prebivalci te zvezne države so se v torek v velikem številu udeležili referenduma, ki ga je sprožil republikanski zakonodajalec Kansasa, ki je bil kritiziran zaradi zavajanja, napačnih informacij in zatiranja volivcev. Republikanci so po volitvah leta 2020, kjer niso uspeli dobiti bolj neposredno imenovanega referenduma »Kansas nima ustavne pravice do splava«, zamenjali svojo taktiko in ta amandma poimenovali »Cenimo oba«. Glasovanje je bilo predvideno za avgust, ko je volilna udeležba zgodovinsko nizka, zlasti med neodvisnimi in demokrati, besedilo na glasovnici pa je bilo označeno kot nejasno. »Glasovnica omenja državno ustavno pravico do financiranja splava v Kansasu, vendar to financiranje še nikoli ni bilo zares na mizi,« je v ponedeljek za Guardian povedala Mary Ziegler, ameriška strokovnjakinja za pravo splava s kalifornijske univerze Davis.

Kampanja »Ne«, ki je ščitila pravice do splava, je močno vodila na referendumu z 62 odstotki glasov glede na preštete glasovnice. To med drugim pomeni milijone izgubljenih dolarjev za katoliško cerkev, ki je po podatkih o financiranju kampanje prispevala več kot 3 milijone dolarjev za izkoreninjenje pravice do splava v Kansasu. Ashley All, tiskovna predstavnica KCF, ki je vodila kampanjo »Ne« skupaj z »Načrtovanim starševstvom« in ACLU, je za Guardian povedala, da je ključ do spodbujanja volilne udeležbe v tem, da v Kansasu splava ne vidijo kot stransko vprašanje. »Dokazali smo svobodne državne korenine Kansasa,« je dejala. »Za druge države bo zanimivo to opazovati in videti, da to ni stransko vprašanje. Vsi, od republikancev, nepovezanih volivcev do trdih libertarcev, so rekli: Ne, nočemo, da je vlada vpletena v to, kar počnemo s svojimi telesi.«

Takoj po zmagi je Rachel Sweet, vodja kampanje za Kansans for Constitutional Freedom, v svojem govoru dejala, da »od trenutka, ko smo začeli, smo vedeli, da je to proti nam, vendar nismo obupali – uspelo nam je in te številke govorijo same zase«. »Potrkali smo na desettisoče vrat in opravili na stotisoče telefonskih klicev ... Zoperstavili smo se milijonom dolarjev napačnih informacij,« je dejala. »Ne bomo tolerirali skrajnih prepovedi splava v naši državi.«

Senatorka omenjene zvezne države, Dinah Sikes, se je ob glasovanju v solzah obrnila k svojim prijateljem in kolegom ter jim pokazala kurjo polt na roki. »To je preprosto neverjetno. Osupljivo je, da so bili slišani glasovi žensk in da nam je mar za zdravje žensk,« je povedala za Guardian, potem ko je priznala, da je mislila, da bo glasovanje tesno.