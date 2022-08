Po vrtovih v tem času zorijo ravno pravšnje vrtnine, da lahko iz njih nastane tako krasna jed, kot je ratatuj. V originalu ratatouille je tradicionalna provansalska zelenjavna priloga oziroma ragu, ki ga pripravimo razmeroma zlahka. Jed je zanimivega okcitanskega imena in izvira iz Provanse in Nice, torej z jugovzhoda Francije, pomeni pa toliko kot nametanka, pretresenka oziroma premešanka.

Glavne sestavine izvirne oblike jedi so paprika, paradižnik, česen, čebula, bučke in jajčevci, ki v tem času zorijo kot za stavo. Ratatuj je izjemno priljubljen med vegetarijanci in tistimi, ki želijo hujšati, saj v osnovni različici ni redilen, je pa zelo hranljiv. Nasploh je to vselej zelo priljubljena francoska jed oziroma priloga k težjim jedem, pri kateri je najpomembnejša pisana izbira zelenjave, med katero nikakor ne sme manjkati veliko čebule in česna. Zlasti čebula med Provansalci velja kot najpomembnejša sestavina. Jed je razmeroma mlada, saj je v obliki, kot jo poznamo danes, do leta 1930 ne najdemo v nobeni kuharski knjigi. V starejših zapisih, denimo iz poznega 18. stoletja, recepti pod tem imenom opisujejo gosto zelenjavno enolončnico in nikakor zloženko.

Poznamo dva načina priprave. Po preprostejšem vso zelenjavo dušimo hkrati, v enem loncu, da nastane nekakšen pisan ragu, po izvirnem in zapletenejšem receptu, kot si ga lahko preberete danes, pa tanke rezine bučk in jajčevcev popečemo posebej, iz čebule, česna, dela paradižnika ali paradižnikove mezge in paprike pa ločeno naredimo omako. Nadevamo jo v visok pekač in nanjo v čim bolj slikovitem vzorcu izmenično naložimo rezine paradižnikov, bučk in jajčevcev, da nastane slikovita jed, vse skupaj pa za nekaj časa postavimo v pečico. Pred tem lahko jed celo nekoliko posujemo s sirom in jo gratiniramo, a bo s tem postala kaloričnejša, navsezadnje pa tudi okusnejša. Takšni, zapletenejši različici raratuja poznavalci pravijo tudi confit byaldi. Z ratatujem kot prilogo boste zagotovo navdušili ob vsaki jedi z žara, lahko pa ga postrežete tudi s testeninami ali polento, kar se še posebno dobro prileže med poletnimi počitnicami.

In še to. Leta 2007 je izšel film Ratatouille. V njem nastopa Remy, podganji mladič z izjemnim občutkom za okus in vonj, ki sanja, da bi postal slavni kuhar. Vrhunec filma je, ko Remy pripravi naslovno jed na način confit byaldi za razvpitega ostrega kulinaričnega kritika Antona Ega, ki pripravljeno jed nepričakovano vzljubi zaradi nostalgije po materinem kuhanju.

Ratatuj na način confit byaldi Sestavine za 4–8 porcij 3 rdeče čebule, 1 rdečo papriko, 400 g paradižnika, 2 stroka česna, 1 žlico balzamičnega kisa, 2 bučki, 3 manjše jajčevce, 6 svežih pelatov, dobro oljčno olje, sveže nastrgan parmezan, timijan, origano, rožmarin, sol, poper. Priprava 1 Najprej pripravimo omako. V večji ponvi segrejemo olje in vanj postopoma stresemo 1 sesekljano rdečo čebulo, sesekljan česen, na koščke narezano papriko in narezan paradižnik (400 g). Pri visoki temperaturi pražimo pet minut, nato dodamo kis in začimbi Vse sestavine dobro premešamo in s kuhalnico po potrebi zdrobimo koščke paradižnika. Dušimo 10 minut, nato začinimo s soljo in poprom. Pečico segrejemo na 180 ºC. Omako po želji (ta korak mirno preskočimo) prelijemo v mešalnik in jo zmeljemo v gosto zmes, ki naj ohrani vsaj nekaj koščkov. Nastalo omako enakomerno nalijemo na dno manjšega visokega pekača. Odlično se obnese keramični ali steklen. 2 Lotimo se nadeva. Idealno je, če si priskrbimo bučke, jajčevce in paradižnike približno enakega premera, ni pa nujno. Bučke, jajčevce, pelate in preostali 2 čebuli narežemo na enakomerne, čim tanjše rezine. Na hitro jih popečemo v ponvi in izmenično razdelimo po omaki, pri čemer naj se rezine delno prekrivajo, podobno kot strešniki. Postopek nadaljujemo tako dolgo, da je pekač poln in vsa omaka prekrita. Začinimo z origanom, soljo in poprom, po vrhu pa pobrizgamo z oljčnim oljem in posujemo z listki rožmarina. Porinemo v segreto pečico in pečemo pol ure oziroma tako dolgo, da se vsa zelenjava zmehča, omaka pa ob straneh brbota. Vzamemo iz pečice, posujemo s parmezanom in s še malo origana, nato pa pustimo počivati pet minut. Čas priprave in kuhanja: 1 ura

Zrezek iz tunine na hitro Potrebujemo 4 fileje tuna po 300 g, morsko sol, 4 žlice vloženega zelenega popra, ekstra deviško oljčno olje, sok ene limone. Priprava Fileje pokapljamo z limonovim sokom in prelijemo z oljčnim oljem ter za vsaj pol ure postavimo na hladno. Medtem pripravimo žar ali večjo ponev. Ne segretem žaru ali vroči ponvi na hitro popečemo fileje, le minuto na vsaki strani, da dobijo le kakšen milimeter rjavkaste skorjice, velika večina sredice pa mora nujno ostati rožnata (kot na sliki), če želimo okusno in sočno jed. V nasprotnem primeru iz krasnega fileja nastane precej drago žaganje. Popečene filete na krožniku radodarno prelijemo s čim bolj kakovostnim oljčnim oljem, posolimo, posujemo z odcejenim zelenim poprom in takoj postrežemo. Morda z ratatujem ali šopsko solato.