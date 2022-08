Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je tik pred iztekom mandata sprejela nekdanja vlada Janeza Janše, je bil za poznavalce področja že vseskozi nesprejemljiv. V njem je bilo preveč neznank in nedorečenih stvari, zato se je sedanja vlada Roberta Goloba odločila, da je treba področje dolgotrajne oskrbe celovito urediti. »Znašli smo se v nezavidljivem položaju, saj obstoječi zakon z nobenega vidika ni izvedljiv,« je v izjavi za medije po srečanju vseh udeleženih pri izvajanju projekta dolgotrajne oskrbe ocenil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Sestanek na ministrstvu je sledil številnim opozorilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je po koncu lanskega leta sprejetem zakonu izvajalec dolgotrajne oskrbe. Skupščina zavoda je pretekli teden tudi pozvala k podaljšanju roka za uvedbo zakona. Kot kaže, so pomislekom na pristojnih ministrstvih prisluhnili. Bešič Loredan je napovedal, da se pristojnost za dolgotrajno oskrbo seli najprej na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec, nato pa na novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost, kar sicer predvideva koalicijska pogodba. Medtem pa je prejšnji teden SDS vložila 4595 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zamika uveljavitev zakona za leto dni, kar je po mnenju stranke škodljivo za starejše.

Ob vsem tem pa tisti, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, čakajo. Čakajo že dvajset let, saj toliko časa zakon že sprejemajo, pa še vedno ni pod streho. V skladu z novelo, ki je bila sprejeta prejšnji teden, se bo zakon začel izvajati 1. januarja 2024. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so podprli podaljšanje roka za začetek izvajanja, saj je ta prekratek in ne omogoča pravočasne izvedbe vseh aktivnosti.

Potrebni so obsežni popravki

»S strokovnega vidika je še pomembnejše dejstvo, da je vsebina sprejetega zakona in podzakonskih aktov zelo pomanjkljiva in ne omogoča izvedbe v praksi. Na to smo pristojne vseskozi opozarjali. Zakon in spremljajoči pravilniki morajo natančno in nedvoumno določiti pravice uporabnikov, storitve, do katerih bodo ti upravičeni, cene storitev in način financiranja. Ti pogoji niso izpolnjeni, še več, po našem mnenju bi sprejeti zakon skupaj s pravilniki, ki so povsem neustrezni, znižal kakovost življenja in raven oskrbe, ki jo socialnovarstveni zavodi danes zagotavljajo uporabnikom. Tako zakon kot podzakonski akti potrebujejo obsežne popravke in dopolnitve. V okviru skupnosti smo doslej pripravili več kot 40 amandmajev, utemeljene pripombe pa so oblikovali tudi druge organizacije in posamezniki,« je dejal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo, da bi z zakonom in pravilniki naredili velikanski korak nazaj na ravni storitev za starejše.

Zakon, ki ureja področje dolgotrajne oskrbe, povezuje več področij in uvaja novosti. Dodaja in razširja nabor storitev v okviru zavarovanja in zavarovancem omogoča možnost izbire med različnimi prostori izvajanja oskrbe: negovalne bolnišnice, formalna pomoč na domu, neformalni oskrbovalci. Predvideva novo ureditev kompleksnega področja, zato je potrebnega precej usklajevanja. »Čeprav na zakon čakamo že dolga leta, njegovo uresničevanje je sedaj časovno zamaknjeno, potrebujemo zakon, ki ga bo tudi mogoče izvajati,« meni tudi mag. Laura Perko, pomočnica direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.

»Tako izvajalci pomoči na domu kot izvajalci institucionalnega varstva ugotavljamo, da ima pomanjkljivosti in odpira dodatna vprašanja, na katera nimamo odgovorov. Nekaj nedorečenosti je glede financiranja, načinov prehajanja med različnimi okolji oziroma prostori oskrbovanja. Skrbijo nas administrativne ovire in zmožnost hitrega odziva izvajalcev na potrebe upravičencev, predvsem pa zadostno število oskrbovalnega in zdravstvenega kadra za izvajanje storitev, tako na domu kot v institucijah. Nekaj nedorečenosti je tudi na področju normativov in standardov za zaposlene in standardov posameznih storitev znotraj dolgotrajne oskrbe. Najbolj pa je skrb zbujajoče dejstvo, da že dalj časa primanjkuje kadrov,« opozarja.

Več potreb, premalo kadra

Dejstvo je, da število ljudi, ki potrebujejo oskrbo, narašča, hkrati pa se zmanjšuje število tistih, ki oskrbo ponujajo. Prav tako vedno več ljudi želi starost preživeti v svojem domačem okolju oziroma doma. Ta trend poznajo tudi drugje v Evropi. »S pojavom se srečujemo tudi v našem zavodu in nanj pristojne že vrsto let opozarjamo. Zaradi težav s pomanjkanjem kadra pa ne moremo oskrbe zagotoviti vsem tistim, ki jo potrebujejo in so do nje upravičeni. Težave s pomanjkanjem kadra v oskrbi, zdravstvu in socialnem varstvu se vedno bolj stopnjujejo. Že dalj časa so v teh sektorjih potrebe po storitvah nad zmožnostmi, delovna mesta ostajajo nezasedena. Ne kaže, da bi se trend kaj kmalu spremenil,« je pesimistična Laura Perko.

Zakon o dolgotrajni oskrbi bi področja povezal v enovit sistem in dodal nove storitve, pravice v okviru zakona pa bi bile bolj pregledne. Omogočil naj bi enako dostopnost glede na potrebe, povečal možnost izbire, omogočil več storitev na domu v okviru zavarovanja, predvideva nadomestila za neformalne oskrbovalce in še drugo, našteva. Vse to zahteva tudi sistemske premike in prilagoditve ter tudi vzpostavitev nekaterih novih struktur, česar ni mogoče vzpostaviti čez noč. Že samo ocenjevanje upravičenosti po zakonu (bodočih) upravičencev, ki živijo doma (tistih, ki so že uporabniki pomoči in nege na domu, in tistih, ki niso, pa bodo za oceno zaprosili), bo ocenjevalcem vzelo precej časa, saj morajo vlagatelje obiskati na domu. Hitreje se bodo izvedle ocene stanovalcev, ki so že nameščeni v institucijah. Lahko preseneti tudi visoko število vlagateljev, čeprav beremo, da naj upravičencev ne bi bilo dosti več.

Zakon bo, kot pravi Laura Perko, zagotovo vplival tudi na pomoč na domu, ki naj bi obstala in se za zdaj ne spreminja. »Trenutno še ne vemo, kako obsežen bo vpliv. Ni nam znano, kolikšen delež uporabnikov pomoči na domu bo upravičen do pravic v okviru dolgotrajne oskrbe in koliko je še takih, ki trenutno niso vključeni v formalne oblike in bodo upravičeni do storitev dolgotrajne oskrbe. Ostajajo odprta vprašanja glede organiziranosti in kadrov v oskrbi na domu po uveljavitvi zakona.«

Pomoč na domu vse bolj iskana

Vsakoletne analize kažejo, da je v Sloveniji v storitev pomoč na domu vključenih več kot osem tisoč uporabnikov. Oskrbuje jih več kot tisoč socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev pri osemdesetih različnih izvajalcih. Več kot šeststo oseb pa čaka na vključitev v program. Te številke kažejo, da potrebe po formalni oskrbi na domu naraščajo, a kot rečeno – manjka oskrbovalcev. »Med občinami, ki storitev zagotavljajo in sofinancirajo, so velike razlike v organiziranosti, dostopnosti in ceni storitve. Zato bi bilo treba poenotiti stanje med občinami, saj gre za pomembno storitev v skupnosti, ki omogoča starejšim, bolnim in invalidnim osebam oskrbo v domačem okolju, pa tudi podporo neformalnim oskrbovalcem, torej svojcem. Pomen storitve za uporabnike in svojce ter izkušnje, ki jih imamo izvajalci, so pogosto spregledani, tudi kadar gre za uvajanje sistemskih rešitev,« je razočarana Laura Perko.

Zavod za pomoč na domu Ljubljana je največji javni zavod za izvajanje socialne oskrbe na domu v Sloveniji. Na mesečni ravni oskrbujejo okoli 850 uporabnikov. Vsi ti so vključeni v njihov program in živijo v svojem domu. Uporabnikom Mestna občina Ljubljana v visokem deležu prispeva k stroškom storitve.

»Glede na klice in izražene potrebe, ki jih prejemamo dnevno, ocenjujemo, da okoli dvesto oseb še potrebuje storitev, bodisi jo potrebujejo v večjem obsegu ali pa bi se na novo vključili. Zaradi pomanjkanja socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev na trgu dela, ki bi jih zaposlili, žal ne moremo vključiti vseh, ki nas potrebujejo. Prav tako zaradi pomanjkanja kadra ne moremo širiti dejavnosti in uporabnikom ponuditi dodatnih storitev, ki bi jih še kako potrebovali,« še dodaja Laura Perko in poudarja, da bi poleg zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji takoj potrebovali tudi usklajene aktivnosti, ki bodo učinkovito reševale pereč problem pomanjkanja kadra za izvajanje storitev. »Z ustreznim kadrom bomo lahko zagotovili zadostno mrežo izvajalcev v okolju, kjer je danes še ni ali pa je tam premalo razpoložljivih zmogljivosti. Skrbi nas, da tudi dobrega zakona brez ustreznega in zadostnega kadra v praksi ne bo mogoče izvajati.«