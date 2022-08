Patrick Devine-Wright, profesor geografije in strokovnjak za energetske tranzicije: Če je projekt pravičen, se mu ljudje ne upirajo

Patrick Devine-Wright je raziskovalec, ki sodi v zgornji odstotek najbolj citiranih raziskovalcev na področju družbenih ved v zadnjih letih. Je raziskovalec, ki prisega na interdisciplinarni in sodelovalni pristop in pri svojem delu povezuje področja okolja, geografije, sociologije in psihologije. Pri raziskovanju energetskih tranzicij tako zapolnjuje občutljivo vrzel med ljudmi in okoljem – vrzel, ki je pogosto polje konfliktov med investitorji, vlado, lokalnim prebivalstvom, državljani, aktivisti, tudi v Sloveniji. Med drugim se je ukvarjal z vprašanji družbene sprejemljivosti in vključevanja skupnosti v projekte, kot so gradnja polj vetrnih elektrarn in visokonapetostnih daljnovodov. Je okoljski družboslovec in profesor geografije na Univerzi v Exeterju v Združenem kraljestvu in hkrati sodelavec Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC).