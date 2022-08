V Halifaxu v Kanadi se bo danes s kvalifikacijami začelo svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. Slovenija bo nastopila s štiričlansko zasedbo Anja Osterman, Jošt Zakrajšek, Vid Debeljak in Rok Šmit. Optimizem gradijo na dobrih dosežkih na dveh letošnjih tekmah za svetovni pokal v Račicah na Češkem in Poznanu na Poljskem. Kajakašica Anja Osterman je na obeh tekmah zmagala na 200 metrov, na 500 metrov pa je bila druga in osma. Ker na svetovnem prvenstvu na mirnih vodah v vsaki disciplini na državo nastopi le en tekmovalec ali tekmovalka, v ekipi tokrat ni Špele Ponomarenko Janić. Vzela si je čas za premor, potem ko je bila na obeh tekmah sicer v finalu, a s tretjim in petim mestom na 200 metrov slabša od Ostermanove.Ponomarenkova in Ostermanova sta skupaj nastopali v kajaku dvosedu, a so se njune poti razšle po lanskem nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu, ko sta se tik pred ciljem prevrnili.

Trenerja prvič srečala na letališču v ZDA

»Septembra lani sem se odločila, da bom šla po svoji poti. Odločitev je bila lažja, ker sem imela podporo Kajakaške zveze Slovenije, še posebej direktorja Andreja Jelenca. Najprej sem trenirala doma na slovenski obali, februarja sem začela tuhtati, kam bi šla na priprave. Želela sem izven Evrope in tedaj sem izvedela, da Slovaki za šest tednov odhajajo v Newport v ZDA. Z njimi sem vzpostavila stik in trener Peter Likar mi je sporočil, da me brez težav sprejme v ekipo. Prvič sva se s trenerjem srečala na letališču v ZDA. Že po prvih skupnih treningih me je povabil na naslednje treninge na Slovaško ter dejal, da bo moj trener,« je odločitev o tem, kako je odveslala iz sence Špele Ponomarenko Janić, pojasnila 29-letna Anja Osterman. V ekipi, ki je zasebna in nima nič z reprezentančnim delom Slovaške, so po trije fantje in dekleta.

Za zgovorno Primorko je bila velika sprememba, ko je znova začela tekmovati v enojcu. Navdušena je nad novostmi v treningu, ki so zelo drugačni od prejšnjih sezon. »Prav to sem potrebovala. Vsak trening je drugačen, niti eden se ne ponovi, zato sploh ne vem, kaj bomo počeli med vadbo. Največja razlika je, da je zdaj veliko treningov intervalnih. Prej smo veliko delali na razdaljah. Zdaj treniramo desetkrat po dve minuti, prej pa smo delali desetkrat po 500 metrov. Tedaj si razmišljal, da je 500 metrov daleč. Ko treniraš dve minuti, niti ne razmišljaš. Šele, ko trening vpisujem v knjižico, vidim, kaj vse smo delali. Naredim več, vendar ne razmišljam o naporih, ampak prelisičim možgane,« je hitela pripovedovati Ostremanova.

Na treningih se ni priključila le ekipi Slovaške, ampak tudi Madžarske. »S Špelo sva osvojili veliko kolajn v dvojcu, a po uspehih v enojcu sem veliko bolj izpostavljena. Tuji trenerji me vabijo na treninge, saj si želijo primerjave z menoj. Sprašujejo me, kako dolgo veslo imam, kakšne treninge opravljam. To je zame nekaj novega, saj takšnih primerjav prej nisem imeli,« je dodala Ostermanova. Pred njo je vrhunec sezone, saj bo po svetovnem prvenstvu še evropsko prvenstvo in nato še superpokal v ZDA. »Od svetovnega prvenstva pričakujem uvrstitev v finale, v katerem je nato mogoče vse. Če bom veslala tako kot znam, bodo uvrstitve visoke. Želim si stopničk,« je odločna Ostermanova, ki o vrnitvi v dvojec ne razmišlja. Brez težav govori o prevračanju na olimpijskih igrah v Tokiu. »Po tistem sem si rekla, da je na svetu veliko hujših stvari, od nesreč in ša marsikaj drugega, kot pa prevrnitev na olimpijskih igrah. Zagotovo ni dogodek ki bi se ga spominjala z veseljem, a s tem nimam težav, ampak grem naprej,« je končala Ostermanova.

Zakrajšek dvakrat na stopničk v svetovnem pokalu

Drugi slovenski adut bo Jošt Zakrajšek, ki je bil na 5000 metrov na obeh tekmah za svetovni pokal na stopničkah, tretji v Račicah in drugi v Poznanu. »D​voje stopničk na 5000 metrov je pokazatelj, da sem na dobri poti. Veselim se nastopa na svetovnem prvenstvu po treh letih, potem ko je 2020 odpadlo zaradi korone, 2021 pa sem bil zaradi korone v karanteni. 1000 metrov je moja ljubša disciplina, a letos ima boljše dosežke na 5000 metrov,« je pojasnil Jošt Zakrajšek, ki večinoma trenira sam.